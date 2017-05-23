Há cerca de um mês, o bancário Marcos Quadros decidiu juntar medicamentos vencidos que tinha em casa para tentar descartar em um local apropriado. Ele colocou tudo dentro de uma sacola e passou em seis farmácias nos últimos 30 dias, mas nenhuma recebia os remédios. Somente na última segunda-feira (22), finalmente, o bancário encontrou um estabelecimento que fizesse o descarte. De acordo com Marcos Quadros, não havia medicamentos controlados entre os que ele entregou à farmácia, somente remédios que se compra sem receita, como analgésicos e xaropes.

Your browser does not support the audio element. População reclama falta de lugar adequado para descarte de remédios

Mesmo conseguindo, depois de um mês, entregar os produtos fora da validade a uma rede, Marcos diz que tem receio em relação à destinação dos medicamentos. “A gente não sabe como funciona. Será que o remédio que deixamos vai chegar a um aterro sanitário adequado? Qual o controle que isso tem? Imagina todo mundo jogando remédio no esgoto ou no lixo comum. Com o tempo, isso vai trazer consequências.”, disse.

O bancário também destaca que, mesmo querendo, é difícil fazer um descarte adequado dos medicamentos. “Nós gostaríamos de ter um país melhor, de viver em uma sociedade um pouco mais justa, onde as pessoas tenham um pouco mais de cuidado, tanto com os outros quanto com o meio ambiente. Quando tentamos fazer a nossa parte, esbarramos em uma questão de ineficiência ou de falta de ação do poder público”, comentou.

O presidente do Conselho Regional de Farmácia (CRF), Gilmar Dutra, afirma que não há legislação que obrigue os comerciantes a recolherem os produtos vencidos. Ele aconselha que a população não descarte medicamentos em lixo comum ou em vasos sanitários.