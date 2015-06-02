População reclama de 'armadilhas' nos trechos em obras na Leitão da Silva

Desde que as obras de ampliação da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, começaram, sobram reclamações por parte de motoristas, pedestres e comerciantes da região. Não que sejam contra a melhoria da estrutura da via, mas a falta de sinalização adequada tem causado acidentes e transtornos. Buracos, tampas de bueiros em desnível com o asfalto, terra e pedregulhos são apontados como os principais perigos para quem passa pela Leitão da Silva. Em dias de chuva, então, o problema piora: as pistas alagam e escondem as armadilhas ao longo da obra na via. É o que relata o advogado Camilo Costa Loureiro, 35 anos. "A via não está bem sinalizada, fica impossível de trafegar. Perto do Carone existe tampas de bueiros bem altas. Já passei por buraco tampado por água e isso traz vários problemas: desalinhamento, pode furar o pneu, empenar a roda", avaliou em entrevista à Rádio CBN Vitória

Your browser does not support the audio element. População reclama de armadinhas nos trechos em obras na Leitão da Silva

O trocador de óleo, André Fortunato, 25 anos, já perdeu as contas de quanto incidentes já presenciou. André recorda de uma motorista que perdeu o controle do veículo em um dia chuvoso na Capital e foi parar no valão, há seis meses. "Vi um carro caído dentro do buraco e ficou coberto de água, durante uma chuva. Falaram que estava sem sinalização e a motorista caiu com o carro lá dentro. Todo dia tem reclamação da via. Todo dia reclama de tampa de bueiro, de buraco", contou.

Perigo também para pedestres

E o perigo não se restringe apenas a motoristas. Pedestres também sofrem com a situação. Há nove dias, um homem que caminhava pela avenida acabou caindo em um buraco que estava sem sinalização. Ele precisou de atendimento do Samu e do Corpo de Bombeiros. A vítima sofreu ferimentos leves, como lembra o consultor de vendas, Valmir Lopes, 54 anos. "Para atravessar as vias, falta sinalização. Ás vezes os semáforos estão piscando e os motoristas, com pressa, não deixam os pedestres atravessarem. Algumas pessoas se arriscam vão e acabam sendo atropeladas. Está uma confusão no trânsito, os motoristas ficam embaralhados com a situação", afirmou.

A auxiliar de apoio, Vânia Rodrigues, 45 anos, sentiu a situação na pele. No último domingo (31), Ela derrapou com a moto na terra que tomava a avenida e machucou mãos, os pés e ainda sente dores próximo a costela. Vânia chegava na casa da mãe, que mora nas margens da Avenida Leitão da Silva. "Eu estava de moto e andando devagar. Tá muito perigoso e o trânsito se forma muito cedo aqui. Tem muito buraco na rua e falta sinalização também", disse.