A partir da próxima terça-feira (1) a conta de energia vai ficar mais cara, com o acionamento da bandeira tarifária vermelha. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Annel) justificou que os custos para gerar luz estão mais altos, como, por exemplo, com o maior acionamento das termelétricas. E com mais um gasto, é necessário ter controle no uso da energia, com medidas simples que podem fazer a diferença no fim do mês.

A cobrança adicional com a bandeira vermelha - patamar um - será de R$ 3,00 a cada 100 kWh. Atualmente, com a bandeira amarela, a cobrança é de 2,00 a mais pela mesma quantidade de luz. Nas ruas, pessoas ouvidas pela reportagem já estão tentando economizar. “Tenho uma cervejeira e tive que desligar. Geladeira coloco em uma temperatura mais alta, além do cuidado com o chuveiro elétrico”, diz o engenheiro Reinaldo Meireles, de 28 anos. “Lavo e e passo menos roupas e tomo banho mais rápido. Ar condicionado nem pensar. Já não usei nesse ano (no verão) e nem vou usar mais”, relata a dona de casa Elizabeth Vieira, de 64 anos,

“Evito deixar as luzes acesas, quando não tem ninguém no recinto, tomo um banho mais rápido e passamos todas as roupas de uma só vez, ligando o ferro elétrico apenas uma vez por semana”, ressalta o Policial Rodoviário Federal Ricardo Binotti, de 47 anos.

Your browser does not support the audio element. População procura saídas para driblar aumento na conta de energia

Segundo estimativa da Compass Energia para o site G1, o aumento nas contas de luz do mês de agosto pode chegar a 5%. Se tem um lado positivo da situação é que o clima de inverno ajuda a ter mais controle nos gastos de energia, segundo a engenheira eletricista Carla Ferreira. Ela faz uma comparação do chuveiro elétrico, mais usado nessa época, com o ar condicionado no verão. “Com o chuveiro você consegue controlar melhor os gastos, apesar da potência ser mais alta. Quando você toma banho você desliga e só usa quando for enxaguar. No caso do ar condicionado, as pessoas deixam várias horas, até a noite inteira, ligado”, pondera.