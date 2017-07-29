A partir da próxima terça-feira (1) a conta de energia vai ficar mais cara, com o acionamento da bandeira tarifária vermelha. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Annel) justificou que os custos para gerar luz estão mais altos, como, por exemplo, com o maior acionamento das termelétricas. E com mais um gasto, é necessário ter controle no uso da energia, com medidas simples que podem fazer a diferença no fim do mês.
A cobrança adicional com a bandeira vermelha - patamar um - será de R$ 3,00 a cada 100 kWh. Atualmente, com a bandeira amarela, a cobrança é de 2,00 a mais pela mesma quantidade de luz. Nas ruas, pessoas ouvidas pela reportagem já estão tentando economizar. “Tenho uma cervejeira e tive que desligar. Geladeira coloco em uma temperatura mais alta, além do cuidado com o chuveiro elétrico”, diz o engenheiro Reinaldo Meireles, de 28 anos. “Lavo e e passo menos roupas e tomo banho mais rápido. Ar condicionado nem pensar. Já não usei nesse ano (no verão) e nem vou usar mais”, relata a dona de casa Elizabeth Vieira, de 64 anos,
“Evito deixar as luzes acesas, quando não tem ninguém no recinto, tomo um banho mais rápido e passamos todas as roupas de uma só vez, ligando o ferro elétrico apenas uma vez por semana”, ressalta o Policial Rodoviário Federal Ricardo Binotti, de 47 anos.
População procura saídas para driblar aumento na conta de energia
Segundo estimativa da Compass Energia para o site G1, o aumento nas contas de luz do mês de agosto pode chegar a 5%. Se tem um lado positivo da situação é que o clima de inverno ajuda a ter mais controle nos gastos de energia, segundo a engenheira eletricista Carla Ferreira. Ela faz uma comparação do chuveiro elétrico, mais usado nessa época, com o ar condicionado no verão. “Com o chuveiro você consegue controlar melhor os gastos, apesar da potência ser mais alta. Quando você toma banho você desliga e só usa quando for enxaguar. No caso do ar condicionado, as pessoas deixam várias horas, até a noite inteira, ligado”, pondera.
O uso do chuveiro na posição verão é uma boa para reduzir os gastos de energia no equipamento, em até 30%, segundo Carla. Outras orientações são: pintar as paredes com cores mais claras, para evitar o uso de muitas lâmpadas, usar iluminação LED e manter a geladeira afastada da parede. O consumidor também pode evitar lavar e passar roupas mais de uma vez por semana.