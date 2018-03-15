População poderá escolher nome de novo parque em Jardim Camburi

Um novo parque será inaugurado até o fim do ano na orla de Camburi. O local onde atualmente existe um campo de futebol e uma pista de bicicross, próximo ao viaduto da Vale, em Jardim Camburi, vai ganhar equipamentos como academia, decks, mirante, playground e parquinho para cachorros. As obras se iniciam no dia 12 de abril.

O nome do parque será escolhido por meio de uma enquete disponível nos sites da Vale e da prefeitura de Vitória. São três opções: Parque Camburi, Atlântica Parque e Parque Oceânico. Quem quiser manifestar sua opinião, tem até o dia 30 de março para votar na enquete. O campo de futebol que já existe na região continuará se chamando Zé da Bola e passará a ter grama sintética.

Evandro Ferreira, vendedor de água de coco em Camburi Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Para o vendedor de água de coco Evandro Ferreira, que trabalha ao lado de onde será construído o novo equipamento, a obra vai tornar o local mais seguro e trará benefícios para a região. “Isso vai ser bom tanto para nós, vendedores de coco, quanto para os quiosques. Atualmente, sem o parque, esse lugar é bem esquecido.”

Maria da Silva Oliveira é moradora de Jardim Camburi diz que a região carece de uma boa alternativa de lazer. “Eu acho maravilhoso. Vai ter mais gente aqui frequentando o lugar. A gente vai muito para a área da Vale porque tem mais segurança e mais brinquedo para as crianças. Se houvesse opção aqui, nós não precisaríamos ir para lá.”

Maria da Silva Oliveira, moradora de Jardim Camburi Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Segundo o secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação de Vitória, Fabrício Gandini, além dos equipamentos esportivos, a área também vai contar com áreas de descanso por conta de demanda dos próprios moradores. “As pessoas falaram muito de árvores, de locais sombreados, já que existem poucas áreas de sombra lá, e também da colocação de bancos. Essas foram as duas coisas que mais apareceram na pesquisa.”