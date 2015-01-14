Durante o período do verão, o consumo de água e energia aumentam, elevando os valores dos preços das contas de energia. Para não ter surpresas na hora de pagar a conta, que ficou 22,74% mais cara no Espírito Santo, após reajuste nas tarifas cobradas pela Escelsa, em agosto, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), é preciso ficar atento ao uso constante de aparelhos elétricos e hábitos de vida.

Your browser does not support the audio element. População pode ter gastos excessivos com água e energia no verão

Vale lembrar ainda que, a partir de janeiro, houve o acréscimo de valor a cada 100kWh utilizados. A agência federal chama de bandeira tarifária, que varia de acordo com as condições de geração de energia nos reservatórios. A bandeira verde significa boas condições e não acarreta em acréscimos. A cor amarela representa condições menos favoráveis e a tarifa sofre um aumento de R$ 1,50 a cada 100kWh consumidos. Já a bandeira vermelha indica geração mais custosa e serão cobrados R$ 3 a mais a cada 100kWh. A bandeira indicada pela ANEEL para o mês de janeiro é a vermelha.

De acordo com o diretor geral da Agência de Serviços Públicos de Energia do Espírito Santo (Aspe), Luiz Fernando Schettino, o ideal é que cada família utilize no máximo 250 kw por mês e pontua que existem medidas para diminuir esse consumo e economizar na conta de energia. "Colocar as lâmpadas mais econômicas possíveis. Deixar ligado somente o necessário. Não deixar os standby ligados porque raciona 5% de aparelho. Mas quantas pessoas têm ar-condicionado, notebook, microondas? E 5% disso tudo no país inteiro é meia hidrelétrica que tem que estar em funcionamento para deixar standby ligado. Acendeu e apagou a luz, saiu, desliga as tomadas, não faça gambiarra, não deixe a porta da geladeira aberta. Essas coisinhas faz uma diferença", pontuou.

Os altos valores na conta de água também têm impressionado o consumidor. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece que, em média, um indivíduo utilize 150 litros de água por dia para consumo - excluindo a água que bebemos. Na avaliação de Schettino existem várias maneiras de reduzir esse consumo. "Se ao invés de lavar uma peça de louça, lavar duas, faz diferença. Hoje, quem tem condições de ter uma lava-louças acaba economizando mais água do que ficar com a torneira aberta para lavá-las. Quem pode reaproveitar a água, tem que fazer, sim, o reaproveitamento da água secundária, da máquina de lavar, do tanque, para reusar no banheiro. Tem que criar uma nova mentalidade", observou.

De acordo a Cesan, o valor da tarifa varia conforme as faixas de consumo. Quem utiliza até 10 mil litros por mês em uma residência, por cada mil litros, paga R$ 2,43 (os cadastrados na Tarifa Social pagam R$ 0,97). Já quem consome entre 11 e 15 mil litros por mês paga R$ 2,84 por cada mil litros. Ou seja, os mesmos mil litros vão ficando mais caros à medida que o consumo aumenta.

Luiz Fernando Schettino ainda chama atenção sobre os níveis de água no Estado que podem afetar o consumo de energia e também de água. "Nós, no Espírito Santo, importamos boa parte da energia que consumimos. Vem energia do Rio, Minas, de outras regiões, a rede é toda interligada. Então, mesmo que chova menos aqui, o impacto da necessidade de energia no Estado é menor. Mas, nossos rios não são tão longos, nossas bacias não são tão longas. Por isso, somos vulneráveis à seca, tanto para geração de energia quanto para o abastecimento da cidade. Estamos passando por um momento delicado porque com esse calorão, a evaporação é muito alta. Se passar muito tempo sem chover, com a população aumentando, recebendo turistas, nós temos risco de não ter a quantidade de água necessária para o abastecimento", explicou.