Muitos capixabas reclamam da falta de homens da Força Nacional e das Forças Armadas em bairros periféricos da Grande Vitória e do interior do Estado. Há quase duas semanas a operação está em curso no Estado, após o início da grave crise na segurança pública, precedida de explosão da violência e paralisação de policiais militares. As Forças Armadas garantem que estão presentes em todas as áreas da Região Metropolitana.

Moradores relatam que bairros nobres e avenidas movimentadas são mais atendidos pelas forças que fazem o papel da PM. Os militares capixabas deixaram de fazer patrulhamento devido ao protesto de familiares nas portas de batalhões.

Your browser does not support the audio element. População pede a presença do Exército nas periferias da Grande Vitória

A cozinheira Cleuzeli Barboza, de 36 anos, mora em Porto Belo, em Cariacica, e acredita que com a PM a segurança era maior. “Passavam mais de duas viaturas, além de usarem as motos. Agora do Exército, para mim, não mudou nada. É só Deus mesmo que cuida de nós”, lamentou.

O pedreiro Pedro da Silva, de 59 anos, mora em São Pedro, em Vitória. Ele afirma que o Exército apenas passou pela Rodovia Serafim Derenzi em duas oportunidades. “Polícia tem um plantão lá. Agora com essas manifestações. Eu desço do ônibus em uma rodovia. Você sai sem saber se vai ser surpreendido”, descreveu.

Exército garante estar presente nas periferias

Segundo o porta-voz da Força Tarefa que atua no Espírito Santo, enquanto a paralisação da PM não termina, Coronel Alves da Costa, os bairros da periferia recebem o patrulhamento do Exército de acordo com o planejamento, priorizando bairros mais perigosos. Além dos veículos em terra, a força tarefa conta com helicópteros.

“O planejamento é feito com nossa inteligência em conjunto com as polícias. Eu tenho explicado que não é possível estar presente em todos os bairros. Mas a população pode ficar tranquila, que nos bairros onde é necessário estar, nós estamos”, acrescentou.