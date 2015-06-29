População é surpreendida com greve em unidades de saúde em Vitória

Quem buscou atendimento nas unidades de saúde de Vitória, na manhã desta segunda-feira (29), teve dificuldades. Os profissionais da área da saúde deflagraram greve e paralisaram os serviços nos postos. Somente 30% do quadro de servidores se manteve em atividade. Entre os servidores que entraram em greve estão enfermeiros, psicólogos, dentistas e atendentes. As categorias pedem reajuste salarial de 12% e reclamam que vários materiais básicos, como sabonete, têm faltado nas unidades.O autônomo Eraldo Alves foi levar a sobrinha, que estava com dor de ouvido, para uma consulta no posto de saúde de Itararé. Sem atendimento, se dirigiu ao Pronto-Atendimento da Praia do Suá, onde o funcionamento era parcial. “Fomos no posto de saúde, mas não tinha atendimento, vim buscar aqui, mas também demorou. É complicada essa situação”, disse à Rádio CBN Vitória.A professora aposentada Tânia Mara Costa também foi buscar atendimento para a filha e não conseguiu em um posto de saúde da capital, no entanto, ela defende o direito de greve dos trabalhadores. “Eles estão no direito de fazer essa greve. A população fica no meio disso, mas tem que ter paciência. Minha filha está com dengue e tem se consultado diariamente, por isso, fui ao PA, já que o posto está fechado”, contou.Condições de trabalhoDe acordo com o Sindicato dos Enfermeiros do Estado (Sindienfermeiros-ES), a paralisação acontece por uma série de fatores. Eles reclamam que faltam condições básicas de trabalho e até materiais de primeira necessidade na atividade que é exercida. Sabonetes, papéis higiênicos e copos descartáveis, por exemplo, são alguns destes materiais que estão em falta, segundo a presidente do sindicato, Andressa Barcelos.“Falta uma série de materiais básicos para a gente trabalhar. A população já é prejudicada com isso todos os dias, não com essa paralisação. A prefeitura também não tem dialogado com a gente, por isso a população precisa se conscientizar”, declarou à CBN.