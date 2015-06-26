População culpa economia de combustível por 'sumiço' de viaturas da PM nas ruas na Serra

Os moradores do bairro Eurico Salles, na Serra, afirmam estar cada vez mais inseguros e a mercê dos criminosos. Eles relatam que o número de assaltos no bairro aumentou consideravelmente, desde que houve a determinação do governo para a redução de gastos com combustível pela Polícia Militar, reduzindo também o número de rondas com viaturas. Apesar da polícia ter afirmado que as viaturas seriam substituídas por policiamento com motos, bicicletas e policiais a pé, a população reclama que dificilmente encontra policiais nas ruas.De acordo com os moradores, os horários que costumam ocorrer mais roubos são nas primeiras horas da manhã e durante à tarde, quando as ruas estão mais desertas, e que os criminosos costumam agir em bandos. O inspetor Sérgio Júnior conta que foi uma das vítimas dos frequentes roubos do bairro.

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“No horário de 11h30, chegando do serviço um rapaz me abordou. Achei que era um motoboy, porque ele estava de uniforme, e ia pedir uma informação, mas de repente ele já estava me assaltando, levou tudo que tinha comigo na hora. O policiamento está fraco, a gente só vê policiais próximos à BR (101), eles não entram muito no bairro. Se eles entram, é muito rápido, passam e vão embora. Antes tinha mais policiamento, a cavalo, a Patrulha da Comunidade, mas com o corte de gastos com gasolina, a polícia diminuiu e não se vê mais aqui dentro”, falou à Rádio CBN Vitória.

A auxiliar administrativa Nayara Macedo, que mora no bairro há nove anos, conta que nunca vivenciou uma situação de tanta insegurança como nos últimos meses. “Está faltando um pouco de segurança para a gente. Não tem mais policiamento. Não estão mais fazendo rondas. Está difícil. É ruim para a gente, porque é um risco muito grande e podem levar um celular, bolsa ou documento. Podem também acabar tirando a nossa vida”, disse à CBN.

PM: crimes reduziram

Por nota, a Polícia Militar informou que a região recebe policiamento exclusivo das viaturas e motos do projeto Patrulha da Comunidade, além das guarnições que realizam o patrulhamento rotineiro no bairro. De acordo com a corporação, o bairro Eurico Salles está com redução de 75% nos crimes contra o patrimônio.