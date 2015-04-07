Pontos turísticos do Centro de Vitória não funcionam e frustram turistas

Turistas que tentaram conhecer pontos históricos do Centro de Vitória no último feriado da Semana Santa se depararam com portas fechadas. As igrejas do Rosário e São Gonçalo, além do Convento São Francisco e da Capela Santa Luzia, que fazem parte do circuito turístico do Centro Histórico da capital, não têm funcionado normalmente por causa da falta de vigilantes. Na manhã desta terça-feira (7), dois destes pontos seguiam fechados para a visitação.

Conhecendo Vitória pela primeira vez, o jornalista Eduardo Maia, de Juiz de Fora, Minas Gerais, foi com amigos a estes pontos do Centro de Vitória e saiu frustrado. “Fui conhecer Vitória através do convite de um amigo que se mudou há pouco tempo. Além das praias, também queria conhecer pontos com um valor histórico e antigo. Fomos no feriado, e no sábado e nos deparamos com diversos pontos fechados. Ficou uma frustração porque tinha dedicado o dia para conhecer estes locais”, disse à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Pontos turísticos do Centro de Vitória funcionam e frustram turistas

Além destas igrejas fechadas, a Catedral Metropolitana também segue sem abrir devido a uma reforma interna, deixando os visitantes do Centro com poucas opções turísticas, o que deixou uma má impressão no turista. “Dediquei uma parte do meu descanso, do meu lazer, que tenho uma vez por ano para conhecer estes locais e queria ser bem recebido”, contou.

O secretário municipal de Administração, Davi Diniz, informou que a Prefeitura fez cortes financeiros e reduziu o número de vigilantes contratados. No entanto, afirmou que houve um erro da empresa contratada em retirar os vigias dos pontos turísticos. Somente após contato da reportagem da CBN Vitória o secretário tomou conhecimento da situação. Ele garantiu que os vigilantes voltarão a trabalhar normalmente em todos os pontos turísticos do Centro.

"Diante dessa informação e desse problema, a gente entrou em contato com a empresa para solucioná-lo. Já deslocaram vigilantes para os pontos onde foram retirados para normalizar o funcionamento. Todos os pontos já estão abertos hoje, desde 9h”, explicou.