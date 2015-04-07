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TURISMO NA CAPITAL

Pontos turísticos do Centro de Vitória não funcionam e frustram turistas

Locais não têm funcionado normalmente por causa da falta de vigilantes

Publicado em 07 de Abril de 2015 às 15:06

Publicado em 

07 abr 2015 às 15:06
Turistas que tentaram conhecer pontos históricos do Centro de Vitória no último feriado da Semana Santa se depararam com portas fechadas. As igrejas do Rosário e São Gonçalo, além do Convento São Francisco e da Capela Santa Luzia, que fazem parte do circuito turístico do Centro Histórico da capital, não têm funcionado normalmente por causa da falta de vigilantes. Na manhã desta terça-feira (7), dois destes pontos seguiam fechados para a visitação.
Conhecendo Vitória pela primeira vez, o jornalista Eduardo Maia, de Juiz de Fora, Minas Gerais, foi com amigos a estes pontos do Centro de Vitória e saiu frustrado. “Fui conhecer Vitória através do convite de um amigo que se mudou há pouco tempo. Além das praias, também queria conhecer pontos com um valor histórico e antigo. Fomos no feriado, e no sábado e nos deparamos com diversos pontos fechados. Ficou uma frustração porque tinha dedicado o dia para conhecer estes locais”, disse à Rádio CBN Vitória.
Pontos turísticos do Centro de Vitória funcionam e frustram turistas
Além destas igrejas fechadas, a Catedral Metropolitana também segue sem abrir devido a uma reforma interna, deixando os visitantes do Centro com poucas opções turísticas, o que deixou uma má impressão no turista. “Dediquei uma parte do meu descanso, do meu lazer, que tenho uma vez por ano para conhecer estes locais e queria ser bem recebido”, contou.
O secretário municipal de Administração, Davi Diniz, informou que a Prefeitura fez cortes financeiros e reduziu o número de vigilantes contratados. No entanto, afirmou que houve um erro da empresa contratada em retirar os vigias dos pontos turísticos. Somente após contato da reportagem da CBN Vitória o secretário tomou conhecimento da situação. Ele garantiu que os vigilantes voltarão a trabalhar normalmente em todos os pontos turísticos do Centro.
"Diante dessa informação e desse problema, a gente entrou em contato com a empresa para solucioná-lo. Já deslocaram vigilantes para os pontos onde foram retirados para normalizar o funcionamento. Todos os pontos já estão abertos hoje, desde 9h”, explicou.
No entanto, ao contrário do que informou o secretário, nesta terça, mesmo depois de 9h, a Igreja São Gonçalo e a Igreja do Rosário seguiam fechadas. Monitores da Prefeitura de Vitória alegaram que a falta de vigilantes impossibilitava o funcionamento normal. O secretário voltou a afirmar que a situação volta ao normal ainda nesta terça-feira. Os turistas e moradores da capital podem visitar os pontos de terça a domingo, de 9h as 17h.

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