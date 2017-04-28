Manifestação no Centro de Vitória na manhã desta sexta-feira Crédito: A Gazeta

Os setores do Comércio e da Indústria não vão cortar os pontos dos trabalhadores que não compareceram ao serviço nesta sexta-feira (28), dia de greve geral em todo o país. A informação é do presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Marcos Guerra, e do vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio), João Helvécio Faé.

Your browser does not support the audio element. Pontos não serão cortados, dizem empresários

Com a paralisação geral, o transporte público não funcionou na manhã desta sexta na Grande Vitória. Mesmo assim, segundo Marcos Guerra, o impacto não foi significativo na Indústria e a maior parte dos trabalhadores compareceram aos seus locais de trabalho. Já João Helvécio Faé alega que sem ônibus a maior parte dos estabelecimentos comerciais não abriu as portas na Grande Vitória.

O presidente da Findes, que critica a greve geral, garante que não haverá punições aos empregados que não foram trabalhar nesta sexta. Segundo Guerra, o dia de trabalho será recuperado posteriormente. “Compensando com horas a mais. O empregado não teve culpa. A respeito desse trabalhador que realmente chegou mais tarde e se manifestou, a indústria não vai penalizá-lo por isso”, disse.

Ao contrário da Indústria, o impacto da greve geral para o setor comercial foi grande, segundo o vice-presidente da Fecomércio João Helvécio Faé. No entanto, não há uma estimativa da quantidade de estabelecimentos que não abriram durante a paralisação.

Faé também diz que não haverá corte de pontos para os empregados que não foram ao serviço nesta sexta. “Cada empresa vai tratar internamente seus casos. Ninguém quer penalizar o trabalhador porque sabe que não foi culpa dele”, afirmou.

ÕNIBUS VOLTARAM AOS POUCOS