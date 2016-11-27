Saem de cena os carros e entram as pessoas. Essa é a nova realidade da Ponte Seca, que fica na Vila Rubim, em Vitória. Neste domingo, pela primeira vez, o trânsito de veículos no local foi interrompido para dar espaço para moradores da região se divertirem na chamada rua de lazer.

A partir de agora, a Ponte Seca terá o tráfego de carros bloqueado todo domingo, entre as 7h e as 15h. Com isso, os pedestres poderão ocupar o espaço com bicicletas, skates, patins ou da maneira como quiserem sem ter que dividir o espaço com veículos.

Your browser does not support the audio element. Ponte Seca se transforma em rua de lazer aos domingos

Segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer, Wallace Valente, a ideia é oferecer atividades como oficina para atrair a população para o local. “A partir do próximo domingo, a gente já vai promover algumas ações na Ponte Seca, trazendo equipamentos e oficinas. Nós estamos pensando em trazer algumas tabelas de basquete. Vamos promover oficinas esportivas e de lazer. Essas são as duas frentes”, explicou.

O secretário explica que a utilização da Ponte Seca como rua de lazer tem o objetivo de oferecer alternativas para que a população da região possa se divertir aos domingos sem ter que se deslocar para locais distantes, como a praia de Camburi.

Mais ruas de lazer

Segundo Valente, outros espaços como esse podem ser pensados, de acordo com a demanda da população.