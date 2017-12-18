Ponte sobre o Rio Marinho, em Nova América, Vila Velha Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Moradores do bairro Nova América, em Vila Velha, e motoristas que passam pela região convivem há anos com uma ponte por onde ninguém passa, já que há um ressalto de aproximadamente um metro que impossibilita a travessia de pessoas e de veículos. No entanto, o transtorno terá fim no próximo ano, segundo a prefeitura.

Your browser does not support the audio element. Ponte com ressalto sobre Canal Marinho é transtorno para moradores

O Governo do Estado, responsável pela obra, está finalizando a licitação para resolver o problema. Uma empresa deve ser contratada em até 15 dias, segundo o assessor de Governo da prefeitura de Vila Velha, Luciano Machado, que falou sobre as perspectivas de conclusão da obra.

“Assim que se conhecer a empresa ganhadora, já vai ser dada a ordem de serviço, provavelmente para o início do próximo ano. Se não houver nenhum entrave e tudo correr dentro da normalidade, essa é uma obra para ser concluída em cinco meses.”

Para resolver o problema do ressalto, serão construídas rampas dos dois lados da ponte, que atravessa o Canal Marinho. Essa estrutura começou a ser erguida há cerca de dois anos e meio para reduzir o problema de alagamentos na região.

Segundo a presidente da Associação de Moradores de Nova América, Rosa Passos, os moradores agora sofrem menos impactos com alagamentos. No entanto, há quem reclame das consequências de se ter uma ponte por onde ninguém passe. “Prejudicou muito o comércio, a travessia das pessoas, o trânsito teve que ser totalmente desviado. Então, essas alterações trouxeram bastante prejuízo.”