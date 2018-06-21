Ponte com ressalto: obra será concluída até setembro, diz governo

Ponte em Nova América, que hoje tem um ressalto, deve ficar pronta até setembro, segundo Governo Crédito: Caíque Verli

Moradores de Nova América, em Vila Velha, e motoristas que utilizam o bairro para fazer a ligação com o município de Cariacica, vão ter que esperar até setembro para o fim de uma obra que se arrasta na região. Esse é o prazo para que seja concluída a obra na ponte sobre o Rio Marinho, que é trajeto para quem transita entre Jardim América e a Avenida Carlos Lindenberg e não deseja passar pela região de São Torquato.

Como a ponte ficou com um ressalto (acima do nível das ruas), que impossibilita a travessia de carros e pedestres, foi necessária a abertura de uma nova licitação para construir uma espécie de rampa nos dois lados. A Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), que é responsável pela obra, alega que a entrega está dentro do cronograma e que a nova contratação já estava prevista.

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O problema é que com o fechamento no trânsito da ponte, construída em meados de 2015, os veículos, incluindo os ônibus, são desviados para dentro de Nova América. Uma confusão no trânsito do bairro, que prejudica e muito o comércio, segundo a presidente da Associação de Moradores de Nova América, Marilene Viana.

"O fluxo de carros é muito grande dentro do bairro. O bairro é pequeno, não comporta. Queremos que inaugure logo para abrir. Abrindo a via, já ajuda", diz.

OBRAS

O secretário de Desenvolvimento Urbano do Espírito Santo, Marcelo de Oliveira, diz que o Governo está monitorando esses contratempos e destacou que a obra de elevação do nível da ponte é necessária para diminuir os alagamentos na região.

"Esse programa foi necessário porque foram identificadas diversas pontes em Vila Velha, construídas ha muitos anos, que serviam como retenção dessa água. A água não conseguia passar por debaixo da ponte e a ponte se tornava uma espécie de barreira"

O custo dessa licitação, que inclui a construção das rampas, é de R$ 1,9 milhão. A obra também abrange a pavimentação e drenagem de duas ruas, a elevação da avenida do Rio Marinho, a construção de muros de retenção no rio e o alargamento do canal de 8 para 14 metros. O custo total, contabilizando a ponte e essa segunda parte da obra, será de R$ 2,6 milhões aproximadamente.

PROJETO