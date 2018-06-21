Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vila Velha

Ponte com ressalto: obra será concluída até setembro, diz governo

Esse é o prazo para que seja concluída a obra na ponte que atravessa o Rio Marinho.

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 13:20

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

21 jun 2018 às 13:20
Ponte em Nova América, que hoje tem um ressalto, deve ficar pronta até setembro, segundo Governo Crédito: Caíque Verli
Moradores de Nova América, em Vila Velha, e motoristas que utilizam o bairro para fazer a ligação com o município de Cariacica, vão ter que esperar até setembro para o fim de uma obra que se arrasta na região. Esse é o prazo para que seja concluída a obra na ponte sobre o Rio Marinho, que é trajeto para quem transita entre Jardim América e a Avenida Carlos Lindenberg e não deseja passar pela região de São Torquato.
Como a ponte ficou com um ressalto (acima do nível das ruas), que impossibilita a travessia de carros e pedestres, foi necessária a abertura de uma nova licitação para construir uma espécie de rampa nos dois lados. A Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), que é responsável pela obra, alega que a entrega está dentro do cronograma e que a nova contratação já estava prevista.
Ponte com ressalto será concluída até setembro, diz governo
O problema é que com o fechamento no trânsito da ponte, construída em meados de 2015, os veículos, incluindo os ônibus, são desviados para dentro de Nova América. Uma confusão no trânsito do bairro, que prejudica e muito o comércio, segundo a presidente da Associação de Moradores de Nova América, Marilene Viana.
"O fluxo de carros é muito grande dentro do bairro. O bairro é pequeno, não comporta. Queremos que inaugure logo para abrir. Abrindo a via, já ajuda", diz.
OBRAS
O secretário de Desenvolvimento Urbano do Espírito Santo, Marcelo de Oliveira, diz que o Governo está monitorando esses contratempos e destacou que a obra de elevação do nível da ponte é necessária para diminuir os alagamentos na região.
"Esse programa foi necessário porque foram identificadas diversas pontes em Vila Velha, construídas ha muitos anos, que serviam como retenção dessa água. A água não conseguia passar por debaixo da ponte e a ponte se tornava uma espécie de barreira"
O custo dessa licitação, que inclui a construção das rampas, é de R$ 1,9 milhão. A obra também abrange a pavimentação e drenagem de duas ruas, a elevação da avenida do Rio Marinho, a construção de muros de retenção no rio e o alargamento do canal de 8 para 14 metros. O custo total, contabilizando a ponte e essa segunda parte da obra, será de R$ 2,6 milhões aproximadamente.
PROJETO
Marcelo também anunciou que a pasta está finalizando um projeto de construção de cinco estações de bombeamento em Vila Velha, uma delas no Rio Marinho, para atuar na prevenção dos alagamentos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As camisas mais icônicas de todas as Copas — e o que as tornam as melhores
Grupo Bortolini abre novas oportunidades de emprego em Colatina
Empresa de Colatina realiza mutirão de emprego nesta quarta-feira (3)
8 coisas que você talvez não saiba sobre Donald Trump
Suco de laranja, carne e café ficam de fora de novo tarifaço de Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados