Ponte em Nova América está quase concluída, segundo secretário Crédito: Caíque Verli

O

dos moradores de Nova América, em Vila Velha, com a ponte sobre o Rio Marinho parece estar próximo do fim. A obra na ponte que se arrasta há anos entra na reta final e o trânsito de veículos deve ser liberado nos próximos dias.

A obra ficou conhecida porque, inicialmente, tinha um ressalto acima do nível das ruas. Isso impossibilitaria a travessia de carros, o que gerou estranheza nos motoristas. A Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), responsável pela obra, construiu uma espécie de rampa em cada lado da estrutura.

A ponte era muito usada como trajeto para quem transita entre Jardim América, em Cariacica, e a Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, e não deseja passar pela região de São Torquato, que costuma ficar congestionada no horário de pico da manhã.

Your browser does not support the audio element. Ponte com ressalto ganha rampas e trânsito será liberado em breve

Com o fechamento no trânsito da ponte, construída em meados de 2015, os veículos, incluindo os ônibus, são desviados para dentro de Nova América, o que é um incômodo para os moradores.

O secretário de Desenvolvimento Urbano do Espírito Santo, Marcelo de Oliveira, explicou que as mudanças foram importantes para diminuir os alagamentos na região. A obra também abrange a pavimentação e drenagem de ruas, etapas que devem ficar prontas até setembro.

"Essas obras de conclusões de urbanização continuam com previsão total e final para setembro, como também estava prevista a ponte. O que nós fizemos? Nós adiantamos a equipe de trabalho para fazer a parte necessária para liberar o trânsito mais rápido possível", comentou o secretário.

Ponte em Nova América tinha um ressalto e impedia a travessia até de pedestres Crédito: Caíque Verli