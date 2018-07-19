O
dos moradores de Nova América, em Vila Velha, com a ponte sobre o Rio Marinho parece estar próximo do fim. A obra na ponte que se arrasta há anos entra na reta final e o trânsito de veículos deve ser liberado nos próximos dias.
A obra ficou conhecida porque, inicialmente, tinha um ressalto acima do nível das ruas. Isso impossibilitaria a travessia de carros, o que gerou estranheza nos motoristas. A Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), responsável pela obra, construiu uma espécie de rampa em cada lado da estrutura.
A ponte era muito usada como trajeto para quem transita entre Jardim América, em Cariacica, e a Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, e não deseja passar pela região de São Torquato, que costuma ficar congestionada no horário de pico da manhã.
Ponte com ressalto ganha rampas e trânsito será liberado em breve
Com o fechamento no trânsito da ponte, construída em meados de 2015, os veículos, incluindo os ônibus, são desviados para dentro de Nova América, o que é um incômodo para os moradores.
O secretário de Desenvolvimento Urbano do Espírito Santo, Marcelo de Oliveira, explicou que as mudanças foram importantes para diminuir os alagamentos na região. A obra também abrange a pavimentação e drenagem de ruas, etapas que devem ficar prontas até setembro.
"Essas obras de conclusões de urbanização continuam com previsão total e final para setembro, como também estava prevista a ponte. O que nós fizemos? Nós adiantamos a equipe de trabalho para fazer a parte necessária para liberar o trânsito mais rápido possível", comentou o secretário.
A pasta vai encaminhar ainda nesta quinta-feira (19) um ofício para a Prefeitura de Vila Velha, que é responsável pela orientação e liberação no trânsito. O custo total, contabilizando a ponte e essa segunda parte da obra, será de R$ 2,6 milhões aproximadamente.