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Reportagem Especial

Pomeranos: entre o som e o silêncio

Acompanhe essa história na reportagem especial de Vitor Antunes

Publicado em 05 de Outubro de 2024 às 12:41

Publicado em 

05 out 2024 às 12:41
Educaçao financeira em Pomerano, com influência do português:
Educação financeira em pomerano, com influência do português: "Konto" é uma referência a conto de réis. A palavra também é equivalente à moeda corrente do Brasil, o Real. Crédito: Divulgação Sicoob ES
Em Santa Maria de Jetibá, uma iniciativa promovida pelo Sicoob ensina educação para crianças na língua pomerana. Mas você sabia que tanto esta língua como o alemão, o italiano e o japonês já foram proibidos no Brasil?
Em 1938, o governo de Getúlio Vargas decretou uma lei que proibia o uso e o ensino de idiomas diferentes do português, devido à Segunda Guerra Mundial. Isso gerou um clima de intensa hostilidade, especialmente contra italianos e alemães, que foram silenciados: não sabiam falar português e não podiam falar pomerano. Quando eram alfabetizados na língua oficial do Brasil, sentiam vergonha de falar pomerano, o que fez a língua estar ameaçada de extinção nos dias atuais. Através do cooperativismo, o pomerano vem encontrando um processo de renascimento.
Contaremos também uma história pouco conhecida em terras capixabas: o Hospital das Clínicas de Maruípe, da Universidade Federal do Espírito Santo, foi usado como um campo de concentração para italianos e alemães, presos exclusivamente por falarem seus idiomas maternos. Agora, você vai ouvir a reportagem especial "Pomeranos: Entre o Som e o Silêncio", que fala não apenas sobre a importância da preservação da cultura pomerana, especialmente nas cidades onde o idioma é cooficial, mas também sobre como possibilitar às crianças atuais a oportunidade de aprender a ler e escrever um idioma que foi silenciado para seus antepassados. Acompanhe essa história na reportagem especial de Vitor Antunes.
ESPECIAL - VITOR ANTUNES - ENTRE O SOM DO SILÊNCIO - 12.40s - OUT 2024.mp3

Matéria Especial Educação Financeira em Pomerano, Sicoob ES

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