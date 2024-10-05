Educação financeira em pomerano, com influência do português: "Konto" é uma referência a conto de réis. A palavra também é equivalente à moeda corrente do Brasil, o Real. Crédito: Divulgação Sicoob ES

Em Santa Maria de Jetibá, uma iniciativa promovida pelo Sicoob ensina educação para crianças na língua pomerana. Mas você sabia que tanto esta língua como o alemão, o italiano e o japonês já foram proibidos no Brasil?

Em 1938, o governo de Getúlio Vargas decretou uma lei que proibia o uso e o ensino de idiomas diferentes do português, devido à Segunda Guerra Mundial. Isso gerou um clima de intensa hostilidade, especialmente contra italianos e alemães, que foram silenciados: não sabiam falar português e não podiam falar pomerano. Quando eram alfabetizados na língua oficial do Brasil, sentiam vergonha de falar pomerano, o que fez a língua estar ameaçada de extinção nos dias atuais. Através do cooperativismo, o pomerano vem encontrando um processo de renascimento.

Contaremos também uma história pouco conhecida em terras capixabas: o Hospital das Clínicas de Maruípe, da Universidade Federal do Espírito Santo, foi usado como um campo de concentração para italianos e alemães, presos exclusivamente por falarem seus idiomas maternos. Agora, você vai ouvir a reportagem especial "Pomeranos: Entre o Som e o Silêncio", que fala não apenas sobre a importância da preservação da cultura pomerana, especialmente nas cidades onde o idioma é cooficial, mas também sobre como possibilitar às crianças atuais a oportunidade de aprender a ler e escrever um idioma que foi silenciado para seus antepassados. Acompanhe essa história na reportagem especial de Vitor Antunes.

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