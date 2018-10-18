Uma sala da unidade de saúde está fechada por conta da presença dos pombos Crédito: Eduardo Dias

A grande quantidade de pombos morando no forro do telhado da unidade básica de saúde do bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, tem preocupado os funcionários do local. De acordo com servidores da unidade, diversos pombos mortos foram retirados do local recentemente.

Your browser does not support the audio element. Pombos mortos são encontrados em unidade de saúde de Vila Velha

Por conta da sujeira, a sala onde acontece a marcação de consultas de especialidades está fechada há alguns dias. O atendimento aos pacientes foi transferido para outra sala da unidade.

Uma funcionária do posto de saúde conversou com a reportagem da CBN Vitória, na manhã desta quinta-feira (18), mas pediu para que o nome dela não fosse divulgado. A servidora afirma que o problema ocorre há cerca de quatro meses.

Funcionários do posto afirmam que a prefeitura foi comunicada sobre o problema, mas nenhuma medida foi tomada para resolver totalmente a situação. Apenas algumas ações pontuais foram realizadas, como vedação de algumas partes do telhado, com pedaços de papelão. Crédito: Eduardo Dias

A presença dos pombos resulta em muita sujeira no posto de saúde. Outra reclamação dos funcionários é a grande quantidade de piolhos de pombo no local. Os funcionários afirmam que os parasitas estão espalhados por várias salas, inclusive no local onde as crianças fazem pesagens antes das consultas.

"Essa infestação está de forma muito grande, porque você vê os piolhos de pombo descendo pelas paredes. Tem que ser feito algo mais radical, para finalizar a situação. Não pode postergar, para esperar o que vai ser feito", reclamou a servidora que trabalha no posto.

Funcionários da unidade de saúde afirmam que a prefeitura foi comunicada sobre o problema, mas nenhuma medida foi tomada para resolver totalmente a situação. Apenas algumas ações pontuais foram realizadas, como vedação de algumas partes do telhado, com pedaços de papelão.

O infectologista Crispim Cerutti Junior apontou o risco gerado pela sujeira causada pelos pombos. “O risco maior envolvido no pombo é o risco das fezes dele, que transmitem doenças fungicas. Doenças que comprometem o organismo todo e que são causadas por fungos", explicou o médico.