Com vários dias sem chuva e o vento nordeste soprando forte, moradores da Grande Vitória sofrem com a quantidade de pó preto liberado das usinas instaladas no Porto de Tubarão. Para piorar a situação, há cerca de sete meses não há nenhum laboratório que faça a análise da poeira sedimentada presente no ar. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente não tem previsão para contratar um prestador desse serviço. As empresas Vale e ArcelorMittal alegam que fazem investimentos para diminuir a poluição.

De acordo como secretário estadual de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, a licitação está parada desde novembro por problemas identificados na Procuradoria Geral do Estado. Não há previsão para que o edital do processo licitatório seja lançado novamente a fim de contratar um laboratório, para fazer a análise da poeira sedimentada, de acordo com o secretário.

Your browser does not support the audio element. Poluição do pó preto está sem análise há sete meses na grande Vitória

O presidente da ONG Juntos SOS ES Ambiental, Eraylton Moreschi, é morador da Ilha do Boi. Na última segunda-feira (9), ele retirou cerca de 5 kg de pó preto que ficaram acumulados no telhado da casa dele. Em dias secos e de muito vento, como os do início deste ano, Moreschi conta que o material se acumula em maior quantidade. “Agora, nós estamos na época crítica. Vento nordeste muito forte e pouca chuva. Então, carreia muito mais pó”, contou.

Mesmo morando na Barra do Jucu, em Vila Velha, o artista plástico Kleber Galveas também sofre com a poluição que é carregada desde a ponta de Tubarão e chega à casa dele. Há 20 anos, o artista usa o pó preto para criar telas e evidenciar o problema que atinge grande parte da população da Grande Vitória. Todo ano, no dia 17 de março, ele coloca uma tela branca exposta ao ar livre para que o pó preto se deposite sobre ela. “E aí, no dia 6 de maio, transcorridos 50 dias de exposição à poeira, esfregando com os dedos, eu faço os desenhos criticando a poluição”, explicou.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, o aumento do pó preto é cíclico, dependendo das condições climáticas. Ele também defende que as empresas Vale e ArcellorMittal, que atuam em Tubarão, obedecem às condicionantes ambientais. “Isso é cíclico, acontece todos os anos. As empresas seguem as condicionantes ambientais das licenças”, afirmou.