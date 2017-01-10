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Poluição do pó preto está sem análise há sete meses na Grande Vitória

Não há nenhum laboratório que faça a análise da poeira sedimentada presente no ar. Secretaria de Estado do Meio Ambiente não tem previsão para contratar um prestador desse serviço

Publicado em 10 de Janeiro de 2017 às 19:27

Publicado em 

10 jan 2017 às 19:27
Com vários dias sem chuva e o vento nordeste soprando forte, moradores da Grande Vitória sofrem com a quantidade de pó preto liberado das usinas instaladas no Porto de Tubarão. Para piorar a situação, há cerca de sete meses não há nenhum laboratório que faça a análise da poeira sedimentada presente no ar. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente não tem previsão para contratar um prestador desse serviço. As empresas Vale e ArcelorMittal alegam que fazem investimentos para diminuir a poluição.
De acordo como secretário estadual de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, a licitação está parada desde novembro por problemas identificados na Procuradoria Geral do Estado. Não há previsão para que o edital do processo licitatório seja lançado novamente a fim de contratar um laboratório, para fazer a análise da poeira sedimentada, de acordo com o secretário.
Poluição do pó preto está sem análise há sete meses na grande Vitória
O presidente da ONG Juntos SOS ES Ambiental, Eraylton Moreschi, é morador da Ilha do Boi. Na última segunda-feira (9), ele retirou cerca de 5 kg de pó preto que ficaram acumulados no telhado da casa dele. Em dias secos e de muito vento, como os do início deste ano, Moreschi conta que o material se acumula em maior quantidade. “Agora, nós estamos na época crítica. Vento nordeste muito forte e pouca chuva. Então, carreia muito mais pó”, contou.
Mesmo morando na Barra do Jucu, em Vila Velha, o artista plástico Kleber Galveas também sofre com a poluição que é carregada desde a ponta de Tubarão e chega à casa dele. Há 20 anos, o artista usa o pó preto para criar telas e evidenciar o problema que atinge grande parte da população da Grande Vitória. Todo ano, no dia 17 de março, ele coloca uma tela branca exposta ao ar livre para que o pó preto se deposite sobre ela. “E aí, no dia 6 de maio, transcorridos 50 dias de exposição à poeira, esfregando com os dedos, eu faço os desenhos criticando a poluição”, explicou.
De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, o aumento do pó preto é cíclico, dependendo das condições climáticas. Ele também defende que as empresas Vale e ArcellorMittal, que atuam em Tubarão, obedecem às condicionantes ambientais. “Isso é cíclico, acontece todos os anos. As empresas seguem as condicionantes ambientais das licenças”, afirmou.
Por meio de nota, a Vale alegou que, “para enfrentar as condições climáticas extremas deste verão, colocou em prática um conjunto de ações que busca intensificar os controles já utilizados rotineiramente na empresa”. Já a ArcelorMittal, também por meio de nota, informou que “todas as fontes fixas de emissão (chaminés) têm sido monitoradas continuamente sendo os dados repassados ao órgão ambiental para verificação da conformidade legal”.

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