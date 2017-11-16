Polo de Manaus deve iniciar operações até o início de janeiro

O polo de distribuição da Zona Franca de Manaus tem previsão para iniciar as atividades em Cariacica, entre o final de dezembro e o início de janeiro. Segundo o Governo do Estado e a empresa que venceu a licitação para gerir a unidade, o que falta agora é a homologação, que será realizada após vistorias que terminam nesta sexta-feira (17). Essa fiscalização comentou nesta quinta (16).

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A Terca foi a empresa contratada pelo Estado do Amazonas por licitação para gerir o polo, na Rodovia do Contorno. Segundo o diretor-superintendente da companhia, Sidemar Acosta, as vistorias nesta semana são realizadas por técnicos da Secretaria Estadual da Fazenda do Amazonas e fazem parte do último passo para homologação. “Depois que vence a licitação, há 90 dias para você adequar o estabelecimento. Já fizemos todas as adequações. Agora é a verificação física e liberação para receber mercadorias”, explicou.

A homologação é publicada nos Diários Oficiais do Amazonas e do Espírito Santo. O armazém tem 36 mil metros quadrados, contando com a área externa. No total 500 empresas do polo industrial de Manaus vão poder deixar suas mercadorias no Espírito Santo.

Até agora, houve conversa com mais de 50 delas, sendo que dez estão aguardando apenas a homologação para assinar o contrato, segundo a empresa e o Governo do Estado.

A previsão é que 120 empregos diretos e indiretos sejam criados apenas no primeiro momento da operação. Dois milhões de reais foram investidos pela empresa responsável. De acordo com o subsecretário estadual de logística, transporte e comércio exterior, Neucimar Fraga, a unidade vai aumentar não apenas o número de empregos, mas também a movimentação financeira e de comércio para fora do país no Estado.

“Nós ganhamos transporte, ICMS do frete, a geração de empregos e poderemos a partir dessa operação termos no Estado os centros de distribuição desses produtos para o Brasil. Aí, o Estado ganhará em ICMS e vai aumentar mais a geração de empregos”, explicou.