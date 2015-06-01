Políticos do Estado são suspeitos de comprar votos com bolsa-pesca

A rede de corrupção na pesca, suspeita de desviar R$ 140 milhões em seguro-defeso só no Espírito Santo, tem ramificações na política e no serviço público. De Norte a Sul do Estado, associações e colônias funcionam como braços políticos que barganham favores e beneficiam falsos pescadores em troca de votos e de vantagens financeiras. Alguns envolvidos também mantêm laços com servidores federais, que facilitam a emissão de carteiras de pescador e o pagamento da bolsa-pesca.Em 2012, às vésperas das eleições municipais, candidatos a vereador de alguns municípios capixabas, entre eles presidentes de colônia, dedicaram-se ao trabalho de despachantes para requerer junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) aproximadamente 3 mil carteiras de pescador artesanal, documento obrigatório para ser atendido com o seguro-defeso.