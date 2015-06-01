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REPORTAGEM ESPECIAL

Políticos do Estado são suspeitos de comprar votos com bolsa-pesca

Antes da eleição de 2012, três mil licenças foram pedidas em suposto esquema com a participação de candidatos a vereador, presidente de colônias de pescadores e servidores

Publicado em 01 de Junho de 2015 às 13:07

Publicado em 

01 jun 2015 às 13:07
LEANDRO NOSSA, PATRICK CAMPOREZ E MIKAELLA CAMPOSRádio CBN Vitória (93,5 FM)
A rede de corrupção na pesca, suspeita de desviar R$ 140 milhões em seguro-defeso só no Espírito Santo, tem ramificações na política e no serviço público. De Norte a Sul do Estado, associações e colônias funcionam como braços políticos que barganham favores e beneficiam falsos pescadores em troca de votos e de vantagens financeiras. Alguns envolvidos também mantêm laços com servidores federais, que facilitam a emissão de carteiras de pescador e o pagamento da bolsa-pesca.Em 2012, às vésperas das eleições municipais, candidatos a vereador de alguns municípios capixabas, entre eles presidentes de colônia, dedicaram-se ao trabalho de despachantes para requerer junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) aproximadamente 3 mil carteiras de pescador artesanal, documento obrigatório para ser atendido com o seguro-defeso.
Especial 2 - Leandro Nossa - Registro de pescador e seguro-defeso trocados por votos - 5.25s - 01-06-15
Ouça também:
Rede criminosa fatura R$ 140 milhões com bolsa-pesca

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