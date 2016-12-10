Políticos destacam legado do ex-governador Elcio Alvares

Durante o velório do ex-governador Elcio Alvares, no plenário da Assembleia Legislativa, familiares, amigos e muitas autoridades prestaram suas últimas homenagens e falaram de sua trajetória. Políticos que estiveram no local, como o governador Paulo Hartung e o prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda (DEM), destacaram o legado deixado por Alvares.

Hartung chegou ao plenário da Assembleia Legislativa às 10h30 deste sábado (10), acompanhado de assessores e de secretários de Estado. Durante o velório, o governador falou da importância de Elcio Alvares no cenário político nacional.

“Nos vários cargos que o Elcio ocupou em Brasília, ele talvez tenha sido um dos mais importantes políticos a projetar o nome do Espírito Santo Brasil afora. Também foi um governador muito importante. No campo da mobilidade urbana, deixou essa obra que, de certa forma, organiza a malha metropolitana durante um longo período: a Terceira Ponte”, disse.

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O prefeito de Vila Velha e presidente estadual do Democratas, Rodney Miranda, lembrou da relevância de Elcio Alvares para o partido. Além disso, Rodney contou, emocionado, que recebeu uma ligação do ex-governador há poucos meses.

“Dois dias antes de se internar pela última vez, ele me ligou. Eu perguntei como ele estava e ele disse que estava com alguns problemas e que talvez tivesse que voltar para o hospital, mas que também estava muito chateado porque, naquele momento tão importante da minha vida, que era a eleição municipal, ele não estava do meu lado me ajudando”, contou.

Elcio Alvares foi governador do Espírito Santo, deputado estadual, deputado federal, senador e ministro nos governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Atualmente, ele ocupava o cargo de diretor-presidente da Banestes Seguro.