Polícias e Detran fecham cerco a embriagados em saída de shows e bares no Verão

Com a proposta de barrar motoristas que dirigem embriagados no verão, os órgãos de trânsito do Espírito Santo passarão a fazer blitze durante todo a estação mais quente do ano no Estado. Polícia Rodoviária Federal (PRF), Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), Detran-ES e Polícia Civil estão agindo de forma integrada, com o objetivo de identificar esses condutores. Há ainda o uso de policiais disfarçados nas saídas de bares, festas e shows para identificar suspeitos.

A primeira operação integrada aconteceu na madrugada desta quinta-feira (5), no km 50 da Rodovia do Sol, próximo à Meaípe, em Guarapari. No local acontecia um show sertanejo. Foram flagrados 27 motoristas embriagados, que perderam o direito de dirigir por um ano e terão que pagar multa de R$ 2.934,70, e presos dois indivíduos por porte de munição.

Your browser does not support the audio element. Polícias e Detran fecham cerco de embriagados em saída de shows e bares no Verão

Segundo o titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, Alberto Roque Peres, a percepção é de que há uma mudança na consciência dos condutores, apesar dos flagrantes. “Houve uma sensível melhora. Várias pessoas não se recusaram a fazer o teste e indicaram que eram o motorista da rodada, ou seja, os colegas ingeriram bebida, mas ele não. Havia muitos táxis, motoristas de Uber e vans fazendo o transporte também”, relata.

O capitão de Trânsito do BPTran, Hércules Maciel, explica que 23 dos 27 condutores que tiveram suspenso o direito de dirigir não quiseram fazer o teste do bafômetro. Com mudanças na legislação, no entanto, eles tiveram as carteiras de motorista apreendidas com a recusa. “A pessoa que ingeriu substância que pode alterar sua capacidade psico-motora não vai querer oferecer provas contra si mesmo. Mas hoje não tem isso. Recusa, é autuado”, pondera.

Prevenção

A inspetora da PRF Daniele Fiorotte explica que outras operações vão acontecer em todo o verão, com o mesmo foco, inclusive fechando saídas de shows, como em Guarapari. “É importante que as pessoas se conscientizem que a alcoolemia no volante gera essa punição e o principal que pode ocasionar algum acidente, algo que ninguém objetiva”, destaca.