Policial suspeito de matar namorada já tinha sido detido

O corregedor da Polícia Militar, coronel Ilton Borges, explicou que a prisão foi uma punição administrativa, no âmbito disciplinar, por transgressão. No âmbito criminal, ele foi absolvido pela Justiça por falta de provas, e por isso não tinha problema que voltasse a trabalhar, de acordo com o coronel.“Naquela ocasião, ele foi preso, respondeu um processo criminal, do qual ele foi absolvido. Na Polícia Militar, ele respondeu um processo disciplinar e foi punido com 17 dias de detenção”.Itamar está na corporação há seis anos. Atualmente, atuava como sentinela no quartel de Maruípe. Segundo o corregedor, no ambiente de trabalho, não demonstrava ser uma pessoa agressiva ou violenta.“Era um policial normal, cumpria a sua jornada de serviço normalmente, trabalhava na guarda do quartel, e o registro que a gente tem é esse de 2011, sobre a situação envolvendo um veículo que ele foi flagrado e tinha restrição de furto e roubo”.Como ele foi autuado em flagrante por homicídio duplamente qualificado pela morte de Ana Clara, a Polícia Militar irá abrir um novo processo administrativo para que o acusado saia da corporação. O coronel aguarda documentos que tragam evidências sobre a autoria do crime. O processo deve ser concluído em dois meses.“A partir desse momento, o policial militar está recolhido no presídio da Polícia Militar. Hoje ainda ou assim que nós recebermos alguma documentação da Polícia Civil vamos instaurar um processo administrativo demissionário, ou seja, visando a demissão desse policial dos quadros da Polícia Militar”.O coronel ressaltou que esse caso faz a polícia refletir sobre critérios na seleção dos policiais e a forma como conduzem as punições disciplinares.“Esse crime deixou todos indignados, inclusive, na Polícia Militar. Tanto é que, desde as 6 horas, a Corregedoria vem realizando diligências para esclarecer o fato, para apoiar a Polícia Civil no esclarecimento dessa investigação e a sociedade pode ter certeza que, em um curto espaço de tempo, a Polícia Militar vai dar uma resposta a esse crime tão bárbaro que foi cometido”.Segundo o coronel Ilton, os policiais militares passam por exames psicológicos ao entrarem na corporação e também a cada quatro anos. Nos exames de Itamar, não houve nenhum desvio identificado.