Policial suspeito de matar namorada já tinha sido detido

O soldado da Polícia Militar Itamar Rocha Lourenço Junior, principal suspeito de ter matado a namorada Ana Clara Cabral, já tinha passagem pela polícia antes desse crime. Ele foi preso em 18 de março de 2011, por estar dirigindo um Honda Fit com placas clonadas em Jardim Camburi, Vitória. Na época, Itamar trabalhava no Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e estava há 3 anos na corporação. O veículo era roubado, segundo a polícia, e foi comprado pelo PM por R$ 13 mil.O soldado chegou a ficar preso no Quartel do Comando Geral (QCG), em Maruípe, por receptação. Em depoimento, ele disse ter comprado o carro sem desconfiar que fosse roubado e clonado.
Policial já tinha passagem
O corregedor da Polícia Militar, coronel Ilton Borges, explicou que a prisão foi uma punição administrativa, no âmbito disciplinar, por transgressão. No âmbito criminal, ele foi absolvido pela Justiça por falta de provas, e por isso não tinha problema que voltasse a trabalhar, de acordo com o coronel.“Naquela ocasião, ele foi preso, respondeu um processo criminal, do qual ele foi absolvido. Na Polícia Militar, ele respondeu um processo disciplinar e foi punido com 17 dias de detenção”.Itamar está na corporação há seis anos. Atualmente, atuava como sentinela no quartel de Maruípe. Segundo o corregedor, no ambiente de trabalho, não demonstrava ser uma pessoa agressiva ou violenta.“Era um policial normal, cumpria a sua jornada de serviço normalmente, trabalhava na guarda do quartel, e o registro que a gente tem é esse de 2011, sobre a situação envolvendo um veículo que ele foi flagrado e tinha restrição de furto e roubo”.Como ele foi autuado em flagrante por homicídio duplamente qualificado pela morte de Ana Clara, a Polícia Militar irá abrir um novo processo administrativo para que o acusado saia da corporação. O coronel aguarda documentos que tragam evidências sobre a autoria do crime. O processo deve ser concluído em dois meses.“A partir desse momento, o policial militar está recolhido no presídio da Polícia Militar. Hoje ainda ou assim que nós recebermos alguma documentação da Polícia Civil vamos instaurar um processo administrativo demissionário, ou seja, visando a demissão desse policial dos quadros da Polícia Militar”.O coronel ressaltou que esse caso faz a polícia refletir sobre critérios na seleção dos policiais e a forma como conduzem as punições disciplinares.“Esse crime deixou todos indignados, inclusive, na Polícia Militar. Tanto é que, desde as 6 horas, a Corregedoria vem realizando diligências para esclarecer o fato, para apoiar a Polícia Civil no esclarecimento dessa investigação e a sociedade pode ter certeza que, em um curto espaço de tempo, a Polícia Militar vai dar uma resposta a esse crime tão bárbaro que foi cometido”.Segundo o coronel Ilton, os policiais militares passam por exames psicológicos ao entrarem na corporação e também a cada quatro anos. Nos exames de Itamar, não houve nenhum desvio identificado.