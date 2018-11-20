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Tabuazeiro

Policial reage a assalto e atira contra bandido em Vitória

O crime aconteceu na noite dessa segunda-feira (19) e os criminosos, que fugiram, não foram atingidos pela disparo

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 16:28

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

20 nov 2018 às 16:28
1ª Delegacia Regional de Vitória Crédito: TV Gazeta
Um soldado da Polícia Militar que estava de folga reagiu a uma tentativa de assalto e atirou contra um dos suspeitos no bairro Tabuazeiro, em Vitória. O crime aconteceu na noite dessa segunda-feira (19) e os criminosos, que fugiram, não foram atingidos pela disparo.
O soldado, que não teve a identidade divulgada, contou aos policiais militares que atenderam a ocorrência, que estava em frente a um estabelecimento comercial conversando com amigos, quando viu dois indivíduos suspeitos.
Segundo informações da PM, o militar disse que percebeu a aproximação dos homens, sendo que um levou a mão à cintura, fazendo menção em estar armado. O policial se identificou e sacou a arma. Um dos suspeitos acabou fugindo rapidamente e o outro, que simulava a presença da arma, continuou no local.
Ao notar que havia algo na cintura do suspeito, o soldado deu ordem para que ele levantasse os braços. O homem, porém, reagiu e tentou tomar a arma do policial. Foi nesse momento que o soldado disparou duas vezes contra o suspeito, que conseguiu fugir, deixando uma arma falsa para trás. O objeto foi apreendido e o PM foi levado à Delegacia Regional de Vitória, onde foi registrado o fato.

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