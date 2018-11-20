Policial reage a assalto e atira contra bandido em Vitória

1ª Delegacia Regional de Vitória Crédito: TV Gazeta

Um soldado da Polícia Militar que estava de folga reagiu a uma tentativa de assalto e atirou contra um dos suspeitos no bairro Tabuazeiro , em Vitória . O crime aconteceu na noite dessa segunda-feira (19) e os criminosos, que fugiram, não foram atingidos pela disparo.

O soldado, que não teve a identidade divulgada, contou aos policiais militares que atenderam a ocorrência, que estava em frente a um estabelecimento comercial conversando com amigos, quando viu dois indivíduos suspeitos.

Segundo informações da PM, o militar disse que percebeu a aproximação dos homens, sendo que um levou a mão à cintura, fazendo menção em estar armado. O policial se identificou e sacou a arma. Um dos suspeitos acabou fugindo rapidamente e o outro, que simulava a presença da arma, continuou no local.