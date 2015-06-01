Um policial militar do 6º Batalhão, no município de Serra, na Grande Vitória, foi preso após o furto de armas do quartel. Para o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), André Garcia, houve omissão por parte do militar que trabalhava no momento do crime. Ele afirma que o policial reunia todas as condições para evitar o crime."Diante das circunstâncias que foram apuradas inicialmente chegou-se a conclusão que houve, no mínimo, omissão por parte desse policial, o que contribui para que a situação tivesse esse desfecho. O policial está preso desde ontem (domingo). A prisão dele foi determinada pela Corregedoria", explicou.

Your browser does not support the audio element. Policial é detido por omissão após furto de armas em quartel da PM

O furto aconteceu na madrugada deste domingo (31). Nenhum policial foi rendido pelos criminosos durante a ação. Ao todo, 14 pistolas ponto 40 foram levadas. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, Marco Antônio de Souza, as armas são de uso rotineiro dos policiais e estavam na Seção de Armas do batalhão.

"Existe um setor onde as armas são distribuídas para os policiais que tiram serviço. E esse local que foi arrombado é isolado, fechado com grade de ferro e com uma porta de madeira, onde ficam as reservas técnicas do Batalhão para manutenção e substituição. Lá nós temos muitas armas", afirmou.

Arrombamento

O secretário de Segurança afirma que o caso não está sendo tratado um furto comum e garante que todo o esforço está sendo realizado para resolver a situação.

"Nós não tivemos nenhum agente externo agressor que tenha adentrado o quartel e subtraído essas armas. Estamos trabalhando com facilitação e participação, infelizmente, de um agente público interno. Trata-se de uma situação grave. Isso tem de receber toda a atenção e todo esforço necessário para que possamos recuperar essas armas e responsabilizar aqueles que participaram do evento”, declarou o secretário de Segurança Pública do estado, André Garcia.O corregedor-geral da Polícia Militar, coronel Ilton Borges, afirma que há sinais de arrombamento na Seção de Armas. Entretanto, ele não deu mais detalhes sobre a ação criminosa para não atrapalhar as investigações. "Houve rompimento de obstáculo para se chegar às armas. É essa circunstância que nos leva acreditar que houve facilitação para se fazer a subtração. A gente não pode revelar os detalhes desse rompimento", apontou.