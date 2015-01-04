Policial atira dentro da Multiplace Mais e fere sete pessoas, em Guarapari

Um grande show na boate Multiplace Mais foi interrompido por tiros e deixou sete pessoas feridas na madrugada deste domingo, em Meaípe, Guarapari. Após se envolver em uma briga, um policial civil do Amazonas disparou cinco vezes contra o chão. Os estilhaços das balas atingiram as sete pessoas que estavam na boate.
O Multiplace Mais destacou que a permissão ou liberação de entrada de policial armado em qualquer estabelecimento é amparada por lei, não podendo a casa reter a arma do mesmo. Ouça.
Policial atira dentro da Multiplace Mais - CBNGAZ - 3.17s - 05-01-15