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VIOLÊNCIA EM GUARAPARI

Policial atira dentro da Multiplace Mais e fere sete pessoas, em Guarapari

O autor dos tiros é policial civil no Amazonas

Publicado em 04 de Janeiro de 2015 às 17:14

Publicado em 

04 jan 2015 às 17:14
Um grande show na boate Multiplace Mais foi interrompido por tiros e deixou sete pessoas feridas na madrugada deste domingo, em Meaípe, Guarapari. Após se envolver em uma briga, um policial civil do Amazonas disparou cinco vezes contra o chão. Os estilhaços das balas atingiram as sete pessoas que estavam na boate.
O Multiplace Mais destacou que a permissão ou liberação de entrada de policial armado em qualquer estabelecimento é amparada por lei, não podendo a casa reter a arma do mesmo. Ouça.
Policial atira dentro da Multiplace Mais - CBNGAZ - 3.17s - 05-01-15

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