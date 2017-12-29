Policiais se infiltram em festas para flagrar quem beber e dirigir

Policiais serão informados na área externa das casas de show para fazer o trabalho de abordagem em quem insistir em beber e dirigir Crédito: Reprodução/Pedro Dutra/Secom ES

A Polícia promete fechar ainda mais o cerco contra o motorista que insiste em dirigir alcoolizado no Espírito Santo. Policiais civis estão se infiltrando nas festas mais badaladas do Estado para monitorar e flagrar quem tentar conduzir o veículo após consumir bebida alcoólica.

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O método de fiscalização já começou a funcionar em Guarapari e será expandido para outros balneários populares. Na operação Lei Seca realizada na madrugada desta sexta-feira em três pontos de acesso à cidade-saúde, quatro motoristas que foram monitorados em uma casa de show foram detidos por infrações no trânsito, desacato ou por porte de documento falso. Mais de 280 veículos foram abordados.

As operações são uma parceria entre as polícias Militar, Civil e Rodoviária e o Detran. Os motoristas são vigiados dentro das festas. Caso os policiais infiltrados vejam que os condutores beberam e pegaram no volante, eles avisam agentes que estão na saída de boates e nos acessos à Guarapari.

Para o diretor-geral do Detran-ES, Romeu Scheibe Neto, a integração entre as forças de segurança pública foi fundamental para a operação realizada na madrugada de sexta-feira.

"As equipes trabalharam integradas e foi a partir dessa integração que foi possível estarmos em uma operação duradoura, que foi de 1h30 até 8h em três pontos específicos. A gente conseguiu fazer isso de forma simultânea, dentro da casa de show e nos pontos de abordagens", afirmou.

O chefe da Polícia Civil do Espírito Santo, delegado Guilherme Daré, destacou que as ações serão contínuas e que os agentes vão atrás também de criminosos envolvidos com roubos e o tráfico de drogas.

"Esse trabalho é importante para poder identificar não só os motoristas que vão dirigir alcoolizados, mas também tráfico de drogas e crime contra o patrimônio. Isso vai ser intensificado o verão todo em Guarapari e em outras cidades do interior", disse.