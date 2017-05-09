Policiais que apreenderem armas terão bonificação no Espírito Santo

Com Willian foram apreendidas três armas, inclusive a do policial Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Policiais e Bombeiros militares e policiais Civis vão ganhar bonificação a cada arma apreendida sem registro ou autorização de porte no Espírito Santo. A Lei foi sancionada nesta terça-feira (9) pelo governo estadual. A previsão é de que o Estado use até R$ 1 milhão por ano com a bonificação, que varia de R$ 318,65 e R$ 955,95 por arma. O projeto também estabelece bonificação de R$ 3,18 por munição apreendida.

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A medida faz parte de um plano de reestruturação da Polícia Militar no Espírito Santo, após a paralisação que durou 20 dias em fevereiro. Na ocasião, mulheres de PMs, que impediam a saída de militares, pediam reajuste salarial e outros benefícios.

De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia, a medida não visa aumentar a remuneração, mas dá um estímulo aos policiais e colaborar na redução da violência. “Nós tivemos vários estudos, nesta segunda foi publicado outro, que apontam esse caminho: quanto mais tirarmos armas de circulação, menor os indicadores criminais, especialmente homicídios dolosos”, afirma.

Pela lei, em caso de apreensão de arma de fogo ou munição com menor de idade, conta-se o dobro da pontuação. Anteriormente havia um decreto que instituía a premiação para a apreensão de armas no Espírito Santo, mas o mesmo tinha data de validade e foi encerrado em 2014. Desde então o bônus não era pago.

Para o presidente da Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo, Sargento Renato Martins, outros direitos de policiais não podem ser omitidos por causa da lei. “Eu entendo que toda medida que valorize a atuação do policial é salutar, desde que não substitua direitos previstos em lei que não são cumpridos pelo poder público”, acrescenta.