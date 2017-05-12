Uma lei sancionada recentemente, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), agora prevê a infiltração virtual de agentes da polícia para investigações em casos de pedofilia, como por meio de perfis falsos em redes sociais. As conversas pela internet servirão como provas contra suspeitos, algo que não era previsto na legislação. Segundo a Polícia Civil, 50% dos casos de pedofilia surgem a partir de alguma conversa na internet, principalmente redes sociais.

Your browser does not support the audio element. Policiais podem se disfarçar de pedófilos para prender abusadores

No ano passado foram registrados 60 casos pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Em 2017, entre janeiro e abril, foram 19. O delegado Lorenzo Pazolini diz que a infiltração virtual já era prevista, mas não servia de provas contra os acusados. “Ele vai criar uma identidade falsa e ingressar na organização criminosa. Vai fazer parte de grupos de criminosos para evitar que crimes ocorram. Antes o policial poderia usar perfis fakes, mas esse material servia apenas como informação. Não era possível acusar o suspeito”, explica.

A infiltração deve ser autorizada pela Justiça e apenas em casos em que não há como encontrar outras provas. O policial pode até mesmo mudar um documento de identificação, com certidão, RG ou CPF para não deixar pistas para suspeitos investigados.

O delegado orienta que os pais controlem os acessos dos filhos na internet, principalmente porque em muitos casos de pedofilia, os criminosos se passam por crianças e adolescentes. “A gente sempre orienta as famílias: não publique em rede social o que poderia ser visualizado em um outdoor. Significa que tudo o que não é adequado não deve ser exposto em rede social”, completa.