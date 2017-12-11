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Segurança Pública

Policiais militares fazem simulação de resgate de refém

Ao final do curso, que tem duração de cinco semanas, os militares estarão preparados para atender ocorrências com reféns, tentativa de suicídio e ações terroristas

Publicado em 11 de Dezembro de 2017 às 20:59

Publicado em 

11 dez 2017 às 20:59
Simulação de resgate de refém da PM Crédito: Patrícia Scalzer
A Rua do Coqueiro, em Itapoã, Vila Velha, ficou totalmente interditada na tarde desta segunda-feira (11) e cercada de viaturas da Polícia Militar. A ocorrência era uma simulação, mas tudo foi feito para parecer o mais real possível. O resgate com reféns em uma residência é parte do treinamento dos 23 soldados que fazem a 5ª edição do Curso de Negociação de Crise com Reféns Localizados, da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp).
Na simulação, um casal começa uma briga e o marido faz a esposa e os três filhos reféns. O marido não aceita o fim do relacionamento. Os policiais precisam negociar com o agressor, pois ele ameaça tirar a vida da esposa e a dele.
Policiais militares fazem simulação de resgate de refém
De acordo com o comandante da Cimesp, capitão Eduardo, ao final do curso, que tem duração de cinco semanas, os militares estarão preparados para atender ocorrências com reféns, tentativa de suicídio e ações terroristas. “Buscamos trazer o máximo da realidade possível, com todas as suas dificuldades, para que os alunos possam realmente sentir a complexidade que é atuar nesse tipo de ocorrência”, contou.
O capitão destaca que somente quem tem o preparo pode interferir em ocorrências desse tipo, pois vidas estão em perigo. “Ocorrências complexas, como as de crise, exigem do policial um controle emocional, um conhecimento técnico e de tática de negociação, que são obtidas através de instruções teóricas e a prática, que é onde podemos perceber claramente se o aluno tem aptidão para estar exercendo a função de negociador”, explicou.
Mais de 30 militares participaram da simulação. Dos 23 alunos, um é tenente da PM de Minas Gerais e um é policial rodoviário federal.

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