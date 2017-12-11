Simulação de resgate de refém da PM Crédito: Patrícia Scalzer

A Rua do Coqueiro, em Itapoã, Vila Velha, ficou totalmente interditada na tarde desta segunda-feira (11) e cercada de viaturas da Polícia Militar. A ocorrência era uma simulação, mas tudo foi feito para parecer o mais real possível. O resgate com reféns em uma residência é parte do treinamento dos 23 soldados que fazem a 5ª edição do Curso de Negociação de Crise com Reféns Localizados, da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp).

Na simulação, um casal começa uma briga e o marido faz a esposa e os três filhos reféns. O marido não aceita o fim do relacionamento. Os policiais precisam negociar com o agressor, pois ele ameaça tirar a vida da esposa e a dele.

Your browser does not support the audio element. Policiais militares fazem simulação de resgate de refém

De acordo com o comandante da Cimesp, capitão Eduardo, ao final do curso, que tem duração de cinco semanas, os militares estarão preparados para atender ocorrências com reféns, tentativa de suicídio e ações terroristas. “Buscamos trazer o máximo da realidade possível, com todas as suas dificuldades, para que os alunos possam realmente sentir a complexidade que é atuar nesse tipo de ocorrência”, contou.

O capitão destaca que somente quem tem o preparo pode interferir em ocorrências desse tipo, pois vidas estão em perigo. “Ocorrências complexas, como as de crise, exigem do policial um controle emocional, um conhecimento técnico e de tática de negociação, que são obtidas através de instruções teóricas e a prática, que é onde podemos perceber claramente se o aluno tem aptidão para estar exercendo a função de negociador”, explicou.