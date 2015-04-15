Cerca de 150 manifestantes ligados a centrais sindicais fecharam o acesso a Vitória pela Segunda Ponte e diversas vias do Centro da capital, na manhã desta quarta-feira (15), em protesto contra o projeto de lei que libera a terceirização para qualquer atividade nas empresas.
O protesto realizado no Centro foi tenso e teve uso de força policial. Militares da Rotam atiraram balas de borracha e bombas de efeito moral contra manifestantes que bloquearam a Avenida Elias Miguel ateando fogo em pneus. Segundo a Central Única dos Trabalhadores (CUT-ES), duas pessoas do movimento ficaram feridas.
Segundo o secretário de Segurança Pública, André Garcia, a polícia cumpriu uma ordem judicial expedida na noite anterior e que proibia o bloqueio das ruas. Garcia acusou o protesto de ter sido "sorrateiro".
Policiais e manifestantes entram em confronto no Centro de Vitória
"A intervenção da polícia hoje se deu num contexto de uma ação judicial para desobstruir as vias para que a população se deslocasse normalmente. Nós tivemos uma ação sorrateira para tentar pegar a polícia de surpresa, feita ontem à tarde”, contou.A polícia usou a força quando o grupo de manifestantes tentava seguir em passeata para a Reta da Penha. No entanto, após a repressão policial, a passeata foi liberada. Após a polícia atirar contra os manifestantes, moradores e outras pessoas que acompanhavam o protesto responderam à polícia com pedradas.Representante da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Nildo Mendonça, explicou o motivo do protesto e reclamou da ação da PM.
“É o ridículo o que fizeram. Só estamos querendo passar, querendo ir para a Findes, na Reta da Penha, e não estão deixando a gente passar. Só queremos protestar contra o PL 4330 que desrespeita o trabalhador. Quem está bloqueando e descumprindo a liminar é a própria polícia. Se libera, a gente passa caminhando e vai embora. Estão escolhendo protesto. Na de domingo (contra o governo Dilma), liberaram a Terceira Ponte, e o protesto foi protegido pela polícia”, disse.
Em meio à confusão, a população tentava seguir viagem para o trabalho e se dividia nas opiniões. A atendente Rosilane Ewald saiu de Cariacica e teve que ir a pé até o Centro de Vitória devido à interdição. “Eu acho que é um monte de gente que tem estabilidade profissional, funcionário público, que está protestando. Eu sou funcionária de empresa privada e preciso chegar ao meu emprego se não colocam outro no meu lugar. Esse movimento não auxilia em nada”, reclamou.
Já o vigilante Marcio Henrique, que se atrasou para o trabalho devido às interdições, apoiou o protesto e reclamou da PM. “Eu estava indo da Vila Rubim para Maruípe mas não consegui ir por causa da manifestação. Mas a polícia não respeitou, começou a distribuir bala de borracha nas pessoas, isso é errado, tem que respeitar a segurança dos manifestantes, atiraram sem ser atacados”, disse.
Após a confusão, o grupo seguiu em caminhada até o prédio da Federação das Indústrias do Estado (Findes). Passando pelas avenidas Princesa Isabel e Vitória, os manifestantes fizeram uma caminhada que durou mais de quatro horas.