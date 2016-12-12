Policiais e familiares pedem liberdade de PM e denunciam falta de colete para o efetivo

Policiais militares e familiares do PM preso por se negar a entregar o colete, o 3º Sargento Ronaldo Ribeiro Trugilho, de 44 anos, fizeram uma manifestação em frente à Corregedoria da Polícia Militar, em Maruípe, em Vitória na manhã desta segunda-feira (12). Eles pedem que o militar seja solto e que seja feita a reposição de coletes para todos os policiais. Os advogados que respondem por ele protocolaram um pedido de habeas corpus no início da tarde desta segunda-feira (12).

A confusão começou há dois meses quando foi pedido que Trugilho entregasse o colete ao fim do expediente. Ele se negou, dizendo que corria risco da ida do 4º Batalhão, no Ibes, onde trabalha, até a residência onde mora, em Cobilândia, também em Vila Velha. Na última semana, o policial teria sido preso no Quartel da PM em Maruípe devido ao episódio.

Your browser does not support the audio element. Policiais e familiares pedem liberdade de PM e denunciam falta de colete para o efeito

O presidente da Associação de Cabos e Soldados e Bombeiros do Espírito Santo, sargento Renato Martins, denuncia ainda que desde 2011 muitos policiais formados não recebem o kit completo, com todos os equipamentos e os coletes acabam sendo revezados. Há inclusive, equipamentos vencidos sendo usados, segundo Martins. “O militar quando assume o serviço, vai na reserva de armas e pega o equipamento. Quando conclui devolve para outro militar utilizar. Chegar e receber um equipamento sujo e ‘mal cheiroso’ não é legal para o militar”, disse.

Risco

A esposa do sargento preso, Rúbia Ataídes Trugilho, explica que o marido faz o trajeto de moto para o trabalho e quase levou um tiro há cerca de um ano e, devido a isso, se recusou a entregar o colete. “Se acontecer alguma coisa ele deixa a família desamparada, porque está exposto indo de moto para o trabalho”, disse.

Os familiares e militares também pediram apoio à Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa. Um dos integrantes, o deputado Euclério Sampaio (PDT) disse que é inadmissível a situação e vai definir com outros parlamentares como cobrar soluções do Governo do Estado.