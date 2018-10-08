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Nova composição da Ales

Policiais e delegados vão se articular na Assembleia Legislativa

Dos cinco eleitos, três são do PSL, partido do presidenciável Jair Bolsonaro, que cresceu de forma avassaladora em todo o Brasil

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 14:12

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

08 out 2018 às 14:12
Crédito: Gazeta Online
Com cinco eleitos, policiais e delegados vão ganhar força na Assembleia Legislativa do Estado, dois anos após a greve que fragilizou a Polícia Militar. Os agentes da PM e da Polícia Civil que ganharam a eleição já planejam se unir para lutar por pautas ligadas à Segurança Pública.
Dos escolhidos, três são do PSL, partido do presidenciável Jair Bolsonaro, que cresceu de forma avassaladora em todo o Brasil. A sigla ainda elegeu o jornalista e apresentador Torino Marques, que também prometeu dar suporte aos policiais capixabas. O PSL terá a maior bancada da Assembleia.
Dois desses policiais, o capitão Assumção (PSL) e o coronel Alexandre Quintino (PSL), respondem a processos ligados à greve da Polícia Militar, em fevereiro de 2017. O delegado Danilo Bahiense, que ocupou a superintendência técnico-científica no Espírito Santo, é do partido de Bolsonaro e será deputado estadual pela primeira vez.
Capitão Assumção, Loreno Pazolini, Danilo Bahiense e Coronel Alexandre Quintino Crédito: Montagem
O delegado Lorenzo Pazolini (PRP), conhecido pelo atuação na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, também é uma novidade na Ales, sendo o segundo deputado mais votado. Pazolini, que recebeu o apoio do senador Magno Malta, que não conseguiu a reeleição, afirmou que pretende articular uma atuação conjunta com os colegas policiais na Assembleia.
"Vamos sentar, nos reunir com os colegas, os novos deputados que representam as instituições policiais. Vamos traçar estratégias comuns. Vamos atuar conjuntamente porque ninguém faz nada sozinho, buscando o crescimento das instituições policiais e também do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo", contou o delegado.
Entre as pautas defendidas por Pazolini, estão melhores condições para os policiais e uma mudança na rede de atendimento às vítimas de abuso sexual. O delegado quer levar o espaço onde as vítimas fazem exame de corpo de delito para um local mais adequado, diferente do IML, com a ajuda de psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais.
Além das caras novas, o investigador aposentado Euclério Sampaio (DC) vai para o 5° mandato na Assembleia Legislativa. Euclério não nega a possibilidade de se juntar ao grupo, mas pontua que essa atuação precisa ser favorável a todos agentes e não só para aqueles com patente alta.
"Eu posso ir ao grupo, se o objetivo for para a população e para toda a categoria da segurança e não só para aqueles que estão no topo da carreira", opina.
A discussão da Segurança Pública também domina o executivo. Em entrevista à Rádio CBN, o governador eleito Renato Casagrande (PSB) revelou que pretende rever a extinção do Batalhão de Missões Especiais (BME) e da Rotam e que pode reverter expulsões de policiais acusados de envolvimento com a paralisação da PM.

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