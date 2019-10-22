Policiais da Força Nacional são afastados após confusão em festa

Força Nacional atua no município de Cariacica, no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Policiais da Força Nacional são afastados das ruas após confusão em festa

De acordo com a comandante da Força Nacional, major Naíma Huk Amarante, foi instaurado um processo de Averiguação Preliminar para apurar a situação. Os envolvidos na confusão foram retirados do serviço operacional. Se constatada alguma irregularidade, os policiais deverão deixar a Força Nacional e serão devolvidos aos Estados de origem. A previsão é de que a investigação seja encerrada em sete dias.

Na manhã desta segunda-feira (21), os envolvidos na confusão prestaram depoimento à comandante da Força Nacional.

A CONFUSÃO

Três soldados da Força Nacional se envolveram em uma confusão em uma casa noturna que terminou com um rapaz agredido, na madrugada deste domingo (20), em Bento Ferreira, Vitória.

Informações obtidas pela reportagem de A Gazeta descrevem que a vítima foi alvo de pancadas por parte dos militares e chegou a ser levado desacordado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). O rapaz tinha lesões na cabeça, no nariz e no olho esquerdo.

Segundo informações, a situação aconteceu em uma festa e o segurança do local chegou a tentar intervir ao imobilizar um dos soldados. Porém, outro militar envolvido na briga sacou uma arma, fazendo com que o segurança soltasse o colega.