Policiais civis saem das ruas para vigiar prédios da instituição

Policiais que deveriam estar nas ruas para investigar crimes atuam há pelo menos um mês como vigilantes dos prédios da própria polícia capixaba. Os agentes estão no lugar de funcionários terceirizados que foram mandados embora por falta de renovação de contrato.

Essa é apenas uma das consequências do corte de gastos realizado pelo Governo do Estado na Polícia Civil, desde o início do ano. Pelo menos R$ 6 milhões foram retirados do orçamento da instituição.

Antes da tesourada no orçamento, 58 vigilantes terceirizados ocupavam 18 postos de atuação, segundo o Sindicato dos Servidores dos Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (Sindipol). Agora, apenas delegacias estratégicas terão vigilantes terceirizados, mas só depois de concluída uma licitação. Nas demais unidades, agentes de Polícia Civil farão o serviço, segundo Jorge Emílio Leal, presidente do Sindipol.

Your browser does not support the audio element. ESPECIAL - Fiorella Gomes - Policiais saem das ruas para vigiar prédios da polícia - CBNGAZ - 5.58s - 28-04-15

"Isso enfraquece a investigação. Tira (policiais) da investigação para trabalhar de porteiro vigilante. Quem perde no final é a população, porque não se investiga, não se vistoria. Na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, por exemplo, a sessão de investigação toda foi conduzida para trabalhar no pátio da Serra como vigilante. Quando deveria estar fazendo vistoria, investigando crimes e apreendendo carros ligados a furtos e roubos", afirmou.

Jorge Emílio avalia que o efetivo da Polícia Civil é baixo: são 2.709 homens, enquanto o ideal para manter a instituição é o triplo de pessoas nas contas do sindicalista, cerca de 5 mil policiais.

Sem qualquer vigilância, a reportagem teve acesso, sem restrições, aos seis andares do Edifício Valia, na escadaria Maria Ortiz, no Centro de Vitória. Lá funciona a 1ª Delegacia Distrital da Capital, a Delegacia Fazendária, a Delegacia de Crimes Contra a Administração Pública (Decape) e a Delegacia de Turismo.

A primeira sensação que se tem é que o prédio está abandonado. Um portão simples e enferrujado fica apenas encostado, sem trancas. Até chegar ao segundo andar, não há ninguém para dar informação. A guarita do vigia está vazia.

O primeiro contato é feito apenas com um escrivão, único homem a trabalhar na 1ª Delegacia Distrital da Capital, sediada no segundo pavimento. Escadas escuras e em situação precária, dão acesso ao terceiro andar onde está a Fazendária. O primeiro e o quarto andar estão sem ocupação. No quinto pavimento, a Decape funciona toda fechada tentando se proteger de qualquer perigo.

No sexto e último andar, ainda mais precavida, a Delegacia de Turismo além de trancada, conta com uma campainha para avisar que alguém chega ao local.

Orçamento

O orçamento previsto para a Polícia Civil em 2015 era de R$ 29 milhões e foi reduzido para R$ 23 milhões. O Sindipol e o Sindepes ponderam que o valor é menor do que há seis anos, se considerados as perdas inflacionárias. A quantia, relata o presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado, Rodolfo Laterza, não é o suficiente para manter a estrutura da instituição.

"A situação se incrementou a partir de dois meses para cá. É um ano de crise fiscal e recessão econômica. Todavia, os cortes no âmbito do custeio devem ser seletivos e bem programados. Rupturas drásticas são extremamente sensíveis e prejudiciais.

Para a chefe da Polícia Civil, Gracimere Gaviorno, o corte do orçamento não afeta o andamento dos trabalhos policiais. Ela garante que, se necessário, os valores podem ser revistos. "Não há nada de anormal com relação ao estabelecimento dessa cota para a lei orçamentária referente à 2015. Ela está compatível com os anos anteriores. Na média, é o mesmo orçamento previsto. O que pode acontecer é que, por uma necessidade específica de serviço, isso possa ser aumentado. Aí teremos que defender junto ao governo para que haja suplementação se for o caso", afirmou.

Gracimere negou que contratos com empresas terceirizadas foram encerrados devido a cortes de verbas. No caso da vigilância patrimonial, a Chefe da Polícia Civil informou que o contrato foi encerrado e uma nova contratação foi realizada. "Nós tivemos um período de menos de 30 dias em que houve deslocamento de policiais para exercer a função de guarda patrimonial. Isso é inerente a função policial, proteger vidas e patrimônio, inclusive da Polícia Civil. Eles já voltaram aos seus postos originais de trabalho. Apesar disso, temos uma fila de 55 policiais querendo trabalhar nesse plantão", afirmou.