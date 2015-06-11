Policiais civis querem suspender as atividades na sexta-feira

Os policiais civis do Espírito Santo devem cruzar os braços nesta sexta-feira (12), durante todo o dia. Eles vão se reunir em assembleia convocada pelo Sindicato dos Policiais Civis (Sindipol) das 8 às 18 horas para discutir a insegurança nas delegacias e o desvio de função dos servidores. Um ofício da Chefia de Polícia determina que as unidades tenham pelo menos um policial de plantão durante à noite, de acordo com a necessidade de cada delegacia. Os policiais serão escalados para atuar na seguranças patrimonial desses locais. A decisão do Estado ocorreu após seis unidades das Polícias Militar e Civil terem arrombadas em um período de 11 dias. Ao todo, 22 armas de fogo foram furtadas, além de equipamentos de uso exclusivo da polícia. Além disso, a categoria critica a suspeita do Secretário de Estado da Segurança Pública, André Garcia, sobre o envolvimento dos policiais nas ações criminosas, de acordo com o presidente do sindicato, Jorge Emílio Leal. André Garcia afirmou que acredita na possibilidade de uma orquestração política para tentar desestabilizar a gestão dele à frente da pasta. O chefe da Segurança Pública não descarta a possibilidade de policiais estarem envolvidos nas ocorrências.“As hipóteses são diversas. Eventualmente o furto desses equipamentos teriam um simbolismo muito forte. Não só das armas, mas qualquer objeto que seja subtraído de uma unidade policial revela, além da fragilidade, a sugestão de um cenário de quase falência do sistema. E isso interessa a algumas pessoas. Eu não posso explicitar aqui a motivação, ou quem são as pessoas, até porque nós não temos provas, ainda estamos no campo da inteligência e das investigações policiais. No entanto, é no mínimo estranha a coincidência dessa sequência de eventos”, afirmou à Rádio CBN.A declaração de André Garcia, cedida ao programa CBN Vitória, provocou reações entre os servidores da Polícia Civil, como afirma o presidente do Sindicato dos Delegados, Rodolfo Laterza.“Esse tipo de comentário ofende toda a categoria de policiais e delegados. Ofende também os nossos irmãos da Polícia Militar, porque ainda que haja policiais, são ações isoladas de policiais criminosos, aos quais nenhuma entidade de classe vai defender, muito pelo contrário. Fazer comentários querendo responsabilizar as instituições e as categorias, antes de uma apuração rigorosa, é desviar o foco de um problema grave na gestão da Segurança Pública”, rechaçou.Na mesma entrevista cedida à CBN, o secretário esclareceu que a tese de envolvimento de policiais não é a principal linha de investigação, mas sim uma das hipóteses verificadas nas investigações. André Garcia não quis comentar as declarações de Rodolfo Laterza.