Policiais rodoviários, federais, civis e militares participaram de um curso de capacitação de "combate e enfrentamento à criminalidade", que tem foco também na ação contra o tráfico de drogas no Espírito Santo. Ao todo, 45 agentes dessas instituições participaram de um treinamento de oito dias, divididos entre teoria e prática.

Na parte operativa, quando esses policiais puderam aplicar, nas rodovias federais do Estado, seus novos conhecimentos, foi recuperado 6 carros, sendo 5 roubados; efetuadas cinco prisões de pessoas que estavam com mandados de prisão em aberto e ainda foram apreendidas uma espingarda e 10 kg de drogas.

Your browser does not support the audio element. Policiais capixabas são treinados para evitar a entrada de armas e drogas pelas rodovias federais do Estado

O treinamento foi ministrado por policiais de Estados de fronteira, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Paraná, além do Distrito Federal e Piauí. O Espírito Santo, como se sabe, não é um Estado de fronteira com outros países, mas acaba servindo de corredor de passagem de drogas, armas, mercadorias furtadas que são levadas para outras regiões do país.

Portanto, o objetivo do treinamento foi trazer conhecimento aos policiais capixabas para evitar a entrada de armas, drogas e outros ilícitos através das rodovias federais do Espírito Santo, como explica o inspetor Amarílio Boni, chefe do Núcleo de Operações Especiais (Noe) da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

"Foi ensinada técnicas de fiscalização avançada para que o policial consiga perceber se os indivíduos que estão transitando nos veículos pelas rodovias federais do Estado, carregam consigo algum tipo de ilícito, no caso armas e drogas. Eles vão conseguir agora identificar isso por meio de entrevistas, das atitudes dos suspeitos", explicou.