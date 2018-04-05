Bombeiros buscam a médica Jaqueline Colodetti, que desapareceu em Viana Crédito: Caique Verli

O serviço de inteligência da Polícia Militar analisa imagens de câmeras de segurança, localizadas às margens da BR 262, para tentar encontrar a médica cardiologista Jaqueline da Penha Colodetti, de 50 anos, desaparecida desde a tarde da última terça-feira (3).

A Polícia já tem em mãos imagens cedidas por restaurantes, empresas e postos de gasolina da rodovia, de Biriricas, distrito de Domingos Martins, até Venda Nova do Imigrante, mas vai correr atrás de câmeras até a divisa com o estado de Minas Gerais. A informação foi repassada pelo tenente Rafalsky, do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros.

Your browser does not support the audio element. Polícia vai analisar imagens até da divisa com MG para encontrar médica

O carro da médica foi encontrado abandonado em cima da Ponte do Rio Jucu, em Viana. O tenente- coronel Amaral, também do 4° Batalhão, explicou à reportagem da CBN que as imagens serão usadas para apurar se a médica pegou carona com alguém na rodovia.

"Passando por todos os pontos possíveis por onde ela pode ter passado no caminho, principalmente verificando as câmeras nos postos para saber se ela pegou uma carona com alguém. Essa é uma possibilidade que a gente não pode descartar", detalhou o militar.

Como o veículo da médica estava em cima da ponte, uma equipe de atletas especializados em descer correntezas com botes infláveis ajuda a encontrar Jaqueline.

"Essa equipe de rafting (esporte de aventura) foi solicitada por nós para fazer a varredura no rio Jucu todinho a às margens do rio. A empresa se dispôs a ajudar e colocamos uma equipe dos bombeiros junto com eles no barco", explicou Amaral.