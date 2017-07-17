Polícia troca delegado titular e inquérito segue sem conclusão

A Polícia Civil ainda não tem previsão de quando deve concluir o inquérito que irá apontar as causas do desmoronamento da área de lazer do Edifício Grand Parc Residencial. Um laudo atribuído à Polícia Civil chegou a ser divulgado em abril deste ano, no entanto o inquérito que apura as causas ainda não foi finalizado.

A Delegacia de Crimes Contra a Vida de Vitória (DCCV), onde tramita o caso, passou por uma troca de delegados há aproximadamente três meses. O atual titular, Marcos Vinicius Rodrigues, diz que ainda está analisando o caso. Ele não quis gravar entrevista, mas informou que assumiu o inquérito por volta do mês de abril. O primeiro delegado responsável pelas investigações, Paulo Expedito, foi transferido para o setor de Disque Denúncia (181). Paralelamente a isso, outras perícias são finalizadas a pedido das partes envolvidas (confira uma galeria de fotos ao fim da reportagem).

Your browser does not support the audio element. ESPECIAL 2 - Kaique Dias - Delegacia troca de titular e inquérito do Grand Parc segue sem conclusão

O desabamento da área de lazer do Grand Parc Residencial completa um ano nesta quarta-feira (19). A tragédia matou o porteiro Dejair das Neves, de 47 anos. No total, a área da tragédia passou por seis perícias, contratadas pelas partes envolvidas no processo: além da Polícia Civil, a perícia dos próprios moradores, a perícia da Incortel, administradora da construção, a da Cyrela, incorporadora do empreendimento, da MCA Tecnologia e Estruturas, responsável pelo projeto da obra, e da seguradora do condomínio.

A perícia da Polícia Civil, em que a reportagem da CBN Vitória teve acesso em abril deste ano, diz que “a estrutura foi entregue completamente fora do padrão técnico mínimo exigível para construções desse porte e que foi entregue um produto (construção) de baixíssima qualidade”. Segundo o laudo pericial, a capacidade de carga da laje foi reduzida em até 77%, sendo em média 40% de redução em todos os pilares. Na conclusão do documento, o perito afirma que “os usuários da área de lazer do condomínio Grand Parc encontravam-se em permanente exposição ao perigo”.

LAUDO DO CONDOMÍNIO

Uma outra perícia, contratada pelos moradores do condomínio, a qual a Rádio CBN teve acesso com exclusividade, indica que o desabamento está diretamente associado aos erros conceituais do projeto estrutural somado às graves falhas executivas da estrutura e suas obras complementares, aquelas executadas sobre a laje, como piscinas, jardins, lagos, passeios e portaria. Revela que as poucas intervenções realizadas pelo condomínio, durante o período de utilização da obra, foram investigadas, tendo sido possível concluir que nenhuma delas apresentou qualquer relação com as causas do acidente.

Também foram considerados e analisados no laudo, os processos naturais de deterioração das estruturas de concreto armado. Embora seja um processo de ocorrência normal, o relatório revela que em função das inadequações do projeto estrutural quanto aos níveis de proteção (incompatíveis ao grau de agressividade ambiental) e que provocaram níveis de tensões acima dos limites permitidos, associado às inúmeras falhas de execução (tanto da estrutura como de sistemas complementares como impermeabilização e fixação de elementos de instalações) que permitiram a exposição dos elementos estruturais a condições mais elevadas de agressividade, este fator determinou o momento de ocorrência do acidente.

O laudo conclui que o projeto estrutural foi elaborado deixando de atender a diversas recomendações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Também deixou de considerar várias hipóteses e combinações de carregamentos e esforços possíveis para os elementos da estrutura, como por exemplo, espessura adequada das lajes de concreto, posicionamento e quantitativo de armaduras. Estas deficiências são apontadas pelos peritos diretamente responsáveis pelo colapso da estrutura.

Grand Parc Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

Em paralelo, aponta a perícia contratada pelos condôminos, que a execução da obra apresentou inúmeras irregularidades, de forma especial quanto ao posicionamento das armaduras situadas na parte superior das lajes e nas ligações dos elementos acima da laje. Estes fatos, segundo os técnicos que assinam a perícia, alteraram de forma significativa o comportamento da estrutura prevista em projeto, tendo, portanto, elevada contribuição no processo de colapso da estrutura.

Finalmente, uma análise geral das condições efetivamente executadas – baseadas em projeto ou não - denota que a causa do acidente está diretamente associada à insuficiente espessura do concreto e à falta de armaduras fundamentais, como aquelas de combate à punção e ao colapso progressivo, cuja presença simplesmente não constava do projeto estrutural, bem como, à insuficiência e ausência de armaduras passivas em vários pontos, tudo isto associado ao inadequado posicionamento das armaduras projetadas no interior dos elementos de concreto.

Um dos peritos que assina o laudo, Robson Luiz Gaiofatto, diz que não é possível dizer qual dos erros foi o mais relevante, mas que individualmente eles já poderiam causar o colapso de toda a estrutura. “Os dois erros que aconteceram foram erros bastante graves que poderiam por si, sozinhos, ocasionar a ruína da estrutura. Não é possível afirmar que caso tenha acontecido um deles a estrutura cairia ou não. São vários fatores. Se o projeto fosse executado exatamente como estava já tinha motivos para causar a ruína. E o que eu chama de ruína é o colapso mesmo”, explica.

OUTRO LADO

Em nota, a Cyrela informou que foram firmados acordos individuais com os proprietários de apartamentos do Grand Parc para o pagamento de valores de indenização e reconstrução da área de lazer. Disse que o “Grand Parc Residencial Resort” foi construído pela Incortel e que a Cyrela não foi a construtora responsável pela execução do empreendimento, como também não coordenou a direção dos serviços. A Cyrela informou que, após a apuração das investigações e divulgação dos laudos oficiais, irá tomar as medidas cabíveis e judiciais no sentido de responsabilizar os autores causadores do acidente, a fim de ser ressarcida dos dispêndios efetuados.

A Incortel, empresa que administrou a obra, disse a responsável pela construção foi a empresa Serv Obras, que não retornou as ligações até o fechamento desta reportagem. A Incortel disse que durante todo o período não poupou esforços para colaborar com a elucidação dos fatos, inclusive contratando quatro escritórios de perícia técnica e laboratorial renomados, que “apresentaram provas inequívocas de que o subdimensionamento do Cálculo Estrutural foi a causa direta e exclusiva do desabamento da laje do Condomínio Grand Parc.”

Um dos laudos de perícias contratadas pela Incortel aponta que haviam problemas na laje, mas que isso não levaria ao colapso total e que “mesmo que a laje tivesse sido executada em perfeita obediência as especificações do Projeto Estrutural da “MCA”, no que se refere as dimensões, armaduras ativas e passivas, sobrecargas reais e qualidade dos materiais empregados, o seu colapso seria inevitável, alguns anos apos sua conclusão, conforme ocorrido”.

A MCA foi procurada pela reportagem durante toda esta segunda-feira (17). O proprietário da empresa, Carlos Augusto Calmon Nogueira da Gama, disse que apenas o advogado falaria. Até o fechamento desta reportagem, o advogado Imero Devens não havia se posicionado, mas para a TV Gazeta disse que questiona os laudos da Incortel e que confia nos laudos que serão apresentados pela Polícia Civil.