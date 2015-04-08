Três pessoas foram presas acusadas de participarem do furto de carga de maior valor já realizado no país. Em fevereiro, 121 projetores de cinema, avaliados em R$ 24 milhões, foram levados de um armazém no Rio de Janeiro. Partes da carga foram localizadas em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. Há indícios, segundo a investigação, de que empresários cariocas, principalmente do ramo de transporte, façam parte do esquema.

Um mandado de prisão preventiva está para ser cumprido em um endereço no Estado do Rio de Janeiro. O furto da carga aconteceu no dia 1º de fevereiro, em um depósito no bairro de Vigário Geral, na Zona Norte da capital fluminense. O material carregado em cinco carretas, segundo a delegada Ana Claúdia Medina, da Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado (Deco) do Mato Grosso do Sul, que chefia as investigações.

Your browser does not support the audio element. Polícia prende suspeitos de furtarem carga milionária de projetores de cinema

Os projetores são de alta definição e foram importados da Bélgica, com acessórios dos Estados Unidos. Segundo a delegada, a carga seria levada para o Paraguai.

"Acreditamos que eles sabiam que eram equipamentos seguros, mas teriam opções alternativas para tentar burlar esse tipo de segurança. Temos informações dentro do inquérito e confirmadas pelos autores presos de que iriam (os projetores) para o Paraguai. Esse tipo de mercadoria tem bastante vazão lá e na Argentina", explicou.

Quatro mandados de prisão foram expedidos pela polícia e três foram cumpridos, com a captura dos irmãos Luiz César Andrade Barcelos e Célio Andrade Barcelos, em Viana, na segunda-feira (6). Célio já tinha passagem na polícia por furto e roubo de cargas. Para praticar os crimes, ele usava nomes falsos. Cinquenta e seis projetores já haviam sido recuperados em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Os dois passaram informações à polícia de que o restante da carga furtada encontrava-se em um depósito em Colatina, no Norte do Estado, onde foi recuperada. Antônio Cláudio Correia de Souza foi preso nesta terça-feira (07), em Cariacica. Todos são caminhoneiros.