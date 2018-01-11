Alexandre Cardoso, de 20 anos, foi preso na na casa de familiares, no bairro Alto Lage, em Cariacica. Crédito: Eduardo Dias

A Superintendência de Polícia Prisional (SPP) prendeu, na madrugada desta quinta-feira (11), o último membro que estava foragido de uma quadrilha de oito pessoas que roubava bancos no interior de Minas Gerais e usava capixabas como escudo humano durante os assaltos.

Your browser does not support the audio element. Polícia prende membro de quadrilha que usava capixabas como escudo

De acordo com informações do delegado Júlio César Oliveira, superintendente de Polícia Prisional, o acusado Alexandre Cardoso, de 20 anos, foi preso na casa de familiares, no bairro Alto Lage, em Cariacica. O delegado responsável pela prisão afirmou que Alexandre tentou fugir mas foi impedido. Operação aconteceu após a polícia receber denúncias anônimas sobre o paradeiro do criminoso.

O delegado Júlio César Oliveira ainda disse que, durante conversas com os policiais, o preso admitiu ter ficado R$ 26 mil de um assalto a banco que a quadrilha fez no final de 2016.

Delegado Júlio César Oliveira, superintendente de Polícia Prisional Crédito: Eduardo Dias

“Ele era o único foragido, porque essa quadrilha foi desmantelada em uma operação conjunta da polícia de Minas Gerais com a polícia do Espírito Santo. A quadrilha assaltava cidadãos com veículos no Espírito Santo e usava as pessoas como escudo humano para assaltar bancos na cidade mineira de Cuparaque”, explicou o delegado Júlio Cesar Oliveira.

Algemado em uma cadeira da chefatura da Polícia Civil, Alexandre Cardoso negou as acusações de fazer parte da quadrilha e disse que nos últimos meses estava trabalhando como motoboy, entregando lanches em Vila Velha.

Os crimes praticados pela quadrilha começaram no dia 26 de agosto de 2016, quando um fazendeiro de Alto Rio Novo foi colocado no porta-malas do próprio carro e levado para a cidade de Cuparaque, no interior de Minas Gerais, para um assalto a banco.

Depois, no dia 25 de novembro, um homem que estava em uma Kombi foi sequestrado e levado também para Cuparaque, onde o grupo usou o veículo da vítima para roubar um cofre. No dia 16 de dezembro de 2016 , o grupo sequestrou o prefeito de Pancas, sem saber quem era a vítima, e o motorista dele, que foi colocado no porta-malas. O prefeito foi usado como escudo no assalto. A partir dessa data, a Polícia Civil do Espírito Santo entrou em contato com a de Minas Gerais e a ação passou a ser conjunta.