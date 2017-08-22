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Polícia prende acusado de matar esposa em Vila Velha

O crime aconteceu no dia 21 de julho deste ano, no bairro Vila Batista, Vila Velha. Joelma foi atingida por um tiro na cabeça disparado pelo marido, Weliton Inácio Gomes. O suspeito foi detido na cidade mineira de Igarapé, na casa de familiares

Publicado em 22 de Agosto de 2017 às 19:32

Publicado em 

22 ago 2017 às 19:32
Weliton Inácio Gomes é acusado de matar a esposa com um tiro na cabeça Crédito: Patrícia Scalzer
A polícia prendeu o suspeito de matar a dona de casa Joelma Cassia Lima, 23 anos. O crime aconteceu no dia 21 de julho deste ano, no bairro Vila Batista, Vila Velha. Joelma foi atingida por um tiro na cabeça disparado pelo marido, Weliton Inácio Gomes. O suspeito foi detido na cidade mineira de Igarapé, na casa de familiares. Para a polícia, Weliton confessou o crime, mas disse que o disparo foi acidental.
Polícia prende acusado de matar esposa em Vila Velha
De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Homicídio Contra a Mulher (DHPM), Janderson Lube, o acusado contou que na hora do crime ele e a esposa estavam no quarto discutindo sobre uma tatuagem que a filha dele queria fazer. Com medo que Joelma pegasse a arma que ficava em cima do guarda-roupas, ele ficou com o revólver em punho, porém, quando ela saiu do quarto e bateu a porta com força, a porta bateu na mão dele e a arma disparou atingindo Joelma na cabeça.
Depois do crime o acusado fugiu. A filha dele, uma adolescente que não teve a idade divulgada, também não foi mais encontrada. Joelma deixou uma filha de oito meses, fruto da união de quatro anos com Weliton.
O delegado não acredita na versão contada por Weliton. Segundo as investigações, o suspeito tinha muito ciúmes da companheira e já tinha agredido ela em outras ocasiões. “Mais uma vez temos um caso de violência doméstica progressiva. As informações que temos é que ela já havia sido ameaçada e, em dado momento, naquele contexto de violência doméstica, houve o homicídio”, destacou.
Além do homicídio da Joelma, Weliton é acusado de matar Edson Moreira dos Santos, em Santa Tereza, no início deste ano e de atirar em Ronilson Amaral da Silva, também em Santa Tereza, em 2014. O suspeito tem várias passagens pela polícia pelos crimes de receptação, lesão corporal e duas tentativas de homicídio.

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