Polícia prende acusado de matar esposa em Vila Velha

Weliton Inácio Gomes é acusado de matar a esposa com um tiro na cabeça Crédito: Patrícia Scalzer

A polícia prendeu o suspeito de matar a dona de casa Joelma Cassia Lima, 23 anos. O crime aconteceu no dia 21 de julho deste ano, no bairro Vila Batista, Vila Velha. Joelma foi atingida por um tiro na cabeça disparado pelo marido, Weliton Inácio Gomes. O suspeito foi detido na cidade mineira de Igarapé, na casa de familiares. Para a polícia, Weliton confessou o crime, mas disse que o disparo foi acidental.

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De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Homicídio Contra a Mulher (DHPM), Janderson Lube, o acusado contou que na hora do crime ele e a esposa estavam no quarto discutindo sobre uma tatuagem que a filha dele queria fazer. Com medo que Joelma pegasse a arma que ficava em cima do guarda-roupas, ele ficou com o revólver em punho, porém, quando ela saiu do quarto e bateu a porta com força, a porta bateu na mão dele e a arma disparou atingindo Joelma na cabeça.

Depois do crime o acusado fugiu. A filha dele, uma adolescente que não teve a idade divulgada, também não foi mais encontrada. Joelma deixou uma filha de oito meses, fruto da união de quatro anos com Weliton.

O delegado não acredita na versão contada por Weliton. Segundo as investigações, o suspeito tinha muito ciúmes da companheira e já tinha agredido ela em outras ocasiões. “Mais uma vez temos um caso de violência doméstica progressiva. As informações que temos é que ela já havia sido ameaçada e, em dado momento, naquele contexto de violência doméstica, houve o homicídio”, destacou.