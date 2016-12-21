Polícia pede que consumidor evite levar "dinheiro vivo" às compras de Natal

Na última semana de compras antes do Natal, as ruas dos principais centros comerciais da Grande Vitória ficam mais movimentadas. O cuidado nesse período, então, deve ser redobrado com os furtos e roubos. A Polícia Militar orienta, principalmente, que seja evitado o uso de dinheiro vivo nas compras. Os cartões de crédito e débito são mais seguros.

Dica que a aposentada Maria Bridi Botelho, de 67 anos, leva ao “pé da letra”. Ela fez as compras de Natal na avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, e evitou usar dinheiro vivo. “A gente tem que dar uma olhada a quem está perto da gente, caminhando com cuidado, segurando a bolsa mais na frente e principalmente não andar com muito dinheiro e sim com um cartão simples”, orienta.

Your browser does not support the audio element. Polícia pede que consumidor evite evar dinheiro vivo às compras de Natal

Segundo o chefe de operações do batalhão da Polícia Militar em Vitória, Major Leonardo Celante, objetos menores são os mais visados pelos assaltantes e devem ser evitados a todo custo. “O alvo geralmente são objetos pequenos: celulares, jóias e dinheiro. As pessoas tem que ter cuidado com o que ostentam e não levar dinheiro às compras, para assim não serem vítimas em potencial”, completa.

Entre outras dicas estão: evitar sacar dinheiro e, quando necessário, observar pessoas estranhas próximas ao caixa eletrônico e sempre andar acompanhado nesse casos; ao estacionar o veículo, observar indivíduos suspeitos e não ficar muito tempo parado dentro do automóvel; levar apenas o necessário na bolsa ao sair para as compras; e não utilizar o celular em ambiente público, principalmente nas ruas, já que é o objeto mais visado pelos assaltantes.