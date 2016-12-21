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Polícia pede que consumidor evite levar "dinheiro vivo" às compras de Natal

A dica é usar cartão de crédito ou débito e não tirar altas quantias nos caixas eletrônicos

Publicado em 21 de Dezembro de 2016 às 13:18

Publicado em 

21 dez 2016 às 13:18
Na última semana de compras antes do Natal, as ruas dos principais centros comerciais da Grande Vitória ficam mais movimentadas. O cuidado nesse período, então, deve ser redobrado com os furtos e roubos. A Polícia Militar orienta, principalmente, que seja evitado o uso de dinheiro vivo nas compras. Os cartões de crédito e débito são mais seguros.
Dica que a aposentada Maria Bridi Botelho, de 67 anos, leva ao “pé da letra”. Ela fez as compras de Natal na avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, e evitou usar dinheiro vivo. “A gente tem que dar uma olhada a quem está perto da gente, caminhando com cuidado, segurando a bolsa mais na frente e principalmente não andar com muito dinheiro e sim com um cartão simples”, orienta.
Polícia pede que consumidor evite evar dinheiro vivo às compras de Natal
Segundo o chefe de operações do batalhão da Polícia Militar em Vitória, Major Leonardo Celante, objetos menores são os mais visados pelos assaltantes e devem ser evitados a todo custo. “O alvo geralmente são objetos pequenos: celulares, jóias e dinheiro. As pessoas tem que ter cuidado com o que ostentam e não levar dinheiro às compras, para assim não serem vítimas em potencial”, completa.
Entre outras dicas estão: evitar sacar dinheiro e, quando necessário, observar pessoas estranhas próximas ao caixa eletrônico e sempre andar acompanhado nesse casos; ao estacionar o veículo, observar indivíduos suspeitos e não ficar muito tempo parado dentro do automóvel; levar apenas o necessário na bolsa ao sair para as compras; e não utilizar o celular em ambiente público, principalmente nas ruas, já que é o objeto mais visado pelos assaltantes.
Apesar do apelo feito pela Polícia Militar, o número de assaltos durante os primeiros dias de dezembro caiu 10%, se comparado ao mesmo período do ano passado. Mesmo assim, a orientação é sempre prevenir.

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