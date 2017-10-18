Polícia pede prisão de motorista que provocou morte de 11 pessoas

Crédito: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do motorista e do dono da carreta que transportava granito envolvida no acidente que matou 11 pessoas na BR 101, em Mimoso do Sul.

O motorista Wesley Rainha Cardoso e o dono da carreta Marcelo José de Souza foram indiciados por homicídio doloso - quando há intenção de matar - com dolo eventual e tentativa de homicídio.

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O acidente aconteceu no dia 10 de setembro e envolveu dois caminhões, um Ford Ka e um micro-ônibus. Onze pessoas morreram e nove ficaram feridas. Todos os mortos estavam no micro-ônibus e a maioria era integrante de um grupo de dança alemã.

O inquérito foi concluído nesta semana. A investigação apontou que o motorista agiu com imprudência no volante. Ele não tinha permissão para transportar rochas ornamentais e nem o caminhão era preparado para esse tipo de transporte. O pneu dianteiro esquerdo também estava desgastado.

O motorista dirigia com a velocidade acima do permitido - com uma média de 87 km/h e um pico de mais de 110 km/h, em um trecho que tem como limite máximo 80 km/h.

Segundo o delegado Rômulo Carvalho, o dono da carreta também é responsável pela tragédia porque sabia das condições do veículo.

"Ao empregar um motorista que não era habilitado para o transporte de rochas ornamentais, ao colocar um veículo que não era preparado para esse tipo de transporte, sem condições para realizar esse transporte. A participação dele foi essencial para que essa tragédia ocorresse ", contou.