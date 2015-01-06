Neste período de férias, muitas famílias aproveitam para viajar e descansar. Com isso, as casas ficam vazias e acabam virando alvo de criminosos. Na Grande Vitória, a Polícia Civil já registra ocorrências de furtos de casas e apartamentos durante este verão. E a maioria dos crimes, segundo o delegado de Segurança Patrimonial Jordano Bruno, é cometido por quem tem informações privilegiadas da rotina das vítimas. Para isso, a polícia orienta a não postar nas redes sociais detalhes da viagem.Há alguns dias, foi registrado um furto a um apartamento na Praia do Canto, em Vitória. Enquanto a família viajava, assaltantes invadiram a unidade. De acordo com as investigações, os suspeitos tinham conhecimento da viagem da família e, por isso, efetuaram o furto, como explica o delegado Jordano Bruno.

Your browser does not support the audio element. Polícia orienta a não postar sobre viagens em rede social para evitar furto de casa

“A família viajou e um vizinho percebeu que havia estranhos na residência e ligou para a Polícia Militar, que constatou que haviam invadido o apartamento e foram levados diversos bens. É um caso típico: as pessoas viajam e comentam sobre a viagem com funcionários do prédio, porteiro“, disse.

Para evitar este tipo de situação, o delegado dá algumas dicas consideradas básicas, mas que muitas pessoas não conseguem seguir. “É bom não postar em rede social, não comentar com ninguém, apenas com pessoas de confiança para irem esporadicamente na residência vigiar”, disse.

Segundo a polícia, ainda não é possível quantificar o número de furtos a casas durante este verão porque as ocorrências podem ser registradas em qualquer delegacia. Há um mês, uma quadrilha especializada neste tipo de crime foi presa na Grande Vitória.

Quem guarda joias e grande quantidade de dinheiro em casa deve levar os bens ao banco. Deixar a luz acesa para insinuar que há alguém em casa não é uma boa medida, já que a luz acesa durante o dia denuncia que não há ninguém na residência, segundo a polícia.

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