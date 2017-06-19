Coronel Nylton Rodrigues Crédito: Ricardo Medeiros | A Gazeta

A Polícia Militar do Espírito Santo vai usar um novo uniforme. Nos próximos 12 meses, toda a farda da corporação será trocada. Com a troca, a PM vai manter a cor já usada, mas irá padronizar a tonalidade e o tecido dos uniformes. O comandante da PM, Coronel Nylton Rodrigues, destaca outro ponto importante da mudança, inspirada na experiência de outras policias do Brasil e também do mundo: o modelo do uniforme operacional, usado por PMs no policiamento ostensivo nas ruas, terá manga comprida, como uma forma de prevenção às doenças de pele.

Your browser does not support the audio element. Polícia Militar usará novo uniforme em 12 meses

"A gandola (peça de vestuário de uniforme militar utilizada na parte superior do corpo) dessa farda passa a ter manga comprida, a fim de proteger dos efeitos do sol que podem gerar doenças. As polícias mais modernas do mundo já optaram pela gandola de manga comprida", comentou.

SEM GASTOS

O coronel explica que a troca não vai trazer custo extra aos cofres públicos porque o governo paga ao policial um auxílio anual para compra de farda, chamada de Indenização para aquisição de fardamento.

"Essa indenização é para que ele possa comprar suas peças. Por isso, nós estamos dando esse prazo de 12 meses para que todos possam receber a indenização do uniforme e fazer a aquisição da sua peça", disse.

Novo uniforme da PM Crédito: Divulgação