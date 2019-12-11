Polícia Militar flagra árvore de Natal de maconha na Serra

No entanto, na saída do local, a mãe pediu suporte para ir à casa do ex-marido para buscar pertences da filha e conversar com o pai dela sobre os motivos da ida dela ao local com os militares. Nesse intervalo da conversa, os militares perceberam uma decoração de Natal peculiar instalada no quintal do imóvel. Willian Chaves de Alcântara Cabo da Polícia Militar "Observando bem, a gente percebeu que não se tratava de um pinheiro tradicional, e sim, de um pé de maconha de uns dois metros de altura, toda adornado com bolinhas, presépio e pisca-pisca funcionando" Segundo o militar, o dono da casa disse que a erva está sendo cultivada no imóvel há seis meses. Ele, a mulher e o amigo compraram os enfeites e montaram a decoração nesta semana. Os três estão desempregados. O trio foi levado para a 3ª Delegacia Regional da Serra. O nome deles não foi divulgado pela polícia. De acordo com o cabo Willian, o dono da planta pediu que ao menos os enfeites fossem devolvidos pela Polícia Civil. "Já apreendemos pés de maconha em maior quantidade, em outras circunstâncias, mas dessa forma, nunca tinha visto. Eles batizaram a árvore de Cannabis natalina. O proprietário disse que plantou para consumo próprio. Os três foram conduzidos à delegacia e agora vão prestar os devidos esclarecimentos", explicou o militar.