Edifício Presidente Vargas, antigo IAPI, ocupado por moradores de Vitória Crédito: Patrícia Scalzer

Mais de um mês após o início da ocupação do prédio do antigo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), no Centro de Vitória, as famílias em busca de moradia resistem a deixar o local, mesmo com a decisão da Justiça que determina a desocupação do espaço. Nesta semana, a Polícia Militar realizou uma vistoria no local.

Your browser does not support the audio element. Polícia Militar faz vistoria em prédio ocupado na Capital

A liminar da 2ª instância da Justiça Federal está valendo desde o dia 29 de maio. A PM e um oficial de Justiça fizeram estiveram no prédio para avaliar como poderia ser feito o uso da tropa caso os manifestantes não aceitem sair do IAPI, sem causar dano físico aos ocupantes. A data para retirar o grupo ainda não foi definida.

Na visita, os policiais entraram no prédio, tiraram fotos da sede do IAPI e conversaram com os manifestantes. Como o prédio é vertical e há crianças, idosos e deficientes entre os ocupantes, a retirada dos manifestantes exige cuidado redobrado, segundo a PM.

O representante das 156 famílias que estão no edifício, Tiago de Almeida, um dos coordenadores do Movimento Nacional de Luta por Moradia (MNLM), disse que o grupo foi notificado da liminar, mas que não vai sair do prédio. O movimento já recorreu contra a decisão de desocupação.

"Nunca entramos em conflito com ninguém. Sempre buscamos meios jurídicos e legais, sempre na conversa. Mas a gente entende que se essas famílias saírem daqui, elas vão para onde? Vão para a (Praça) Costa Pereira? Então a gente vai resistir. A gente não tem possibilidade, não tem como sair do prédio", declarou.