Policiais militares da reserva estão atuando no campus da Ufes, em Maruípe Crédito: Eduardo Dias

Depois de alguns casos recentes de violência contra alunos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), 18 policiais militares da reserva começaram a atuar para aumentar a segurança nas dependências da instituição. O convênio da universidade com a Secretaria de Segurança do Estado foi assinado em julho . No entanto, ainda que as principais ocorrências de violência tenham acontecido no campus de Goiabeiras, os primeiros militares começaram a atuar no último sábado (27), no campus de Maruípe, em Vitória.

Your browser does not support the audio element. Polícia Militar começa a patrulhar o campus da Ufes, em Maruípe

A Ufes informou que os policiais participaram de um curso de capacitação, entre os dias 15 e 25 de outubro. Os agentes de segurança tiveram treinamentos em formas de abordagens, com foco no policiamento no contexto universitário.

A previsão inicial do convênio é para que 120 policiais atuem pela universidade: 66 trabalharão no campus de Goiabeiras, 20 em Maruípe, restando 34 policiais para serem divididos entre os campus de São Mateus e Alegre. O investimento custará cerca de R$ 4,5 milhões aos cofres da instituição.

A Prefeitura Universitária afirmou que novos cursos serão realizados, mas ainda não há uma data prevista para o início. Ainda de acordo com a universidade, o cronograma de atividades e o número de policiais que participarão dos próximos cursos são definidos pelo comando da Polícia Militar.

Na manhã desta quarta-feira (31) a reportagem da CBN Vitória esteve no campus de Maruípe e constatou a presença de policias militares no local. A estudante Catarina Soeiro, de 18 anos, é aluna do curso de nutrição e aprovou a presença da Polícia Militar.

As alunas Daniela Cândido, Amanda Fraga e Catarina Soeiro aprovaram a presença da Polícia Militar no campus da Ufes, em Maruípe Crédito: Eduardo Dias

"Eu acho que é uma proposta positiva e que passa mais segurança para os alunos, por conta da localização da universidade. A gente vê muita ocorrência de tiroteios e assaltos na adjacências da universidade. Eu acho que é uma coisa positiva", avaliou a estudante.

A comerciante Elenice Maria trabalha em uma lanchonete no campus há 10 anos e gostou do reforço na segurança.

"Vai aumentar a segurança e vai ser bom para gente. Nós que somos comerciantes ficamos mais seguros. Para mim, acho que vai ser bom", opinou.

CASOS DE VIOLÊNCIA