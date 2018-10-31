Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MAIS SEGURANÇA

Polícia Militar começa a patrulhar o campus da Ufes, em Maruípe

Atuação de policiais militares na universidade foi liberado após um convênio assinado no último mês de julho

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 11:11

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

31 out 2018 às 11:11
Policiais militares da reserva estão atuando no campus da Ufes, em Maruípe Crédito: Eduardo Dias
Depois de alguns casos recentes de violência contra alunos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), 18 policiais militares da reserva começaram a atuar para aumentar a segurança nas dependências da instituição. O convênio da universidade com a Secretaria de Segurança do Estado foi assinado em julho. No entanto, ainda que as principais ocorrências de violência tenham acontecido no campus de Goiabeiras, os primeiros militares começaram a atuar no último sábado (27), no campus de Maruípe, em Vitória.
Polícia Militar começa a patrulhar o campus da Ufes, em Maruípe
A Ufes informou que os policiais participaram de um curso de capacitação, entre os dias 15 e 25 de outubro. Os agentes de segurança tiveram treinamentos em formas de abordagens, com foco no policiamento no contexto universitário.
A previsão inicial do convênio é para que 120 policiais atuem pela universidade: 66 trabalharão no campus de Goiabeiras, 20 em Maruípe, restando 34 policiais para serem divididos entre os campus de São Mateus e Alegre. O investimento custará cerca de R$ 4,5 milhões aos cofres da instituição.
> Insegurança na Ufes: convênio é insuficiente
A Prefeitura Universitária afirmou que novos cursos serão realizados, mas ainda não há uma data prevista para o início. Ainda de acordo com a universidade, o cronograma de atividades e o número de policiais que participarão dos próximos cursos são definidos pelo comando da Polícia Militar.
Na manhã desta quarta-feira (31) a reportagem da CBN Vitória esteve no campus de Maruípe e constatou a presença de policias militares no local. A estudante Catarina Soeiro, de 18 anos, é aluna do curso de nutrição e aprovou a presença da Polícia Militar.
As alunas Daniela Cândido, Amanda Fraga e Catarina Soeiro aprovaram a presença da Polícia Militar no campus da Ufes, em Maruípe Crédito: Eduardo Dias
"Eu acho que é uma proposta positiva e que passa mais segurança para os alunos, por conta da localização da universidade. A gente vê muita ocorrência de tiroteios e assaltos na adjacências da universidade. Eu acho que é uma coisa positiva", avaliou a estudante.
A comerciante Elenice Maria trabalha em uma lanchonete no campus há 10 anos e gostou do reforço na segurança.
"Vai aumentar a segurança e vai ser bom para gente. Nós que somos comerciantes ficamos mais seguros. Para mim, acho que vai ser bom", opinou.
CASOS DE VIOLÊNCIA
Antes do convênio com a Polícia Militar, a universidade foi palco de crimes que geraram medo em diversos estudantes e servidores. No início do mês de junho deste ano, um homem foi vítima de estupro no campus de Goiabeiras, em Vitória. O abuso sexual aconteceu no prédio do IC1, no Centro de Ciências Exatas (CCE). Também no mês de junho, duas alunas foram assaltadas e mantidas reféns por um bandido armado dentro de uma sala de aula no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), também em Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados