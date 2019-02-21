Ônibus incendiado na Serra Crédito: Gazeta Online

Em um período de apenas meia hora, dois ônibus que fazem transporte de passageiros pelo sistema Transcol, foram alvo de ataques de bandidos na Grande Vitória entre a noite dessa quarta-feira (20) e o início da madrugada desta quinta-feira (21).

Em Nova Almeida, na Serra, os criminosos atearam fogo em um coletivo na rodovia ES 010, por volta das 23h40 da noite dessa quarta-feira (20). Eles deixaram um bilhete próximo ao ônibus afirmando que o ataque era uma demonstração de revolta de membros de uma facção criminosa de Vitória com a forma com que os presos são tratados dentro dos presídios no Espírito Santo.

Policiais militares localizaram um dos veículos usados por bandidos para atacar o ônibus em Nova Almeida. O carro, um Corsa azul, foi encontrado abandonado no bairro Parque das Gaivotas, numa região próxima à Nova Almeida, onde o ônibus foi incendiado.

O veículo foi encontrado quase duas horas depois do crime. O motorista e a cobradora reconheceram o carro ainda de madrugada. O ônibus incendiado era da linha 806, que faz o trajeto Nova Almeida ao terminal de Jacaraípe.

O veículo estava voltando para a garagem. Apenas o motorista e a cobradora estavam nele. Em depoimento, o condutor, de 33 anos, disse que os criminosos estavam com um galão de gasolina e começaram a jogar o combustível no carro antes mesmo dos rodoviários descerem, tanto que a gasolina chegou a espirrar no motorista.

Your browser does not support the audio element. Polícia investiga ligação entre ataques ocorridos na Grande Vitória

Pouco tempo depois, já em Vila Velha, dois bandidos atiraram contra um outro ônibus do sistema Transcol, quando o coletivo também estava retornando para a garagem com o motorista e o cobrador.

O motorista do ônibus informou à Polícia Militar que os criminosos tentaram abordar o veículo, mas que ele decidiu não parar e acelerou o coletivo. O ônibus foi alvejado por um disparo na parte traseira e outro no vidro lateral, próximo ao banco do trocador. Ninguém ficou ferido nesses ataques.

No último domingo (17), bandidos também tentaram colocar fogo em uma empresa de alimentação, que produz marmitas para presídios da Grande Vitória, e deixaram um bilhete reclamando das refeições que são oferecidas aos presos.

O delegado Fabiano Rosa, titular da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Conta o Patrimônio (DRCCP) investiga uma ligação entre os ataques e não descarta a possibilidade dos incêndios a ônibus terem relação com o outro ataque ocorrido no domingo na empresa de marmitas.

"Estamos investigando. A gente vai enviar o material para a perícia para poder fazer o exame e verificar se se trata da mesma organização, da mesma associação criminosa", explicou.