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Polícia investiga golpes do falso anúncio de carro na internet no ES

Todos os dias, a delegacia recebe pelo menos uma denúncia desse tipo de golpe aplicado

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 13:38

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

27 ago 2018 às 13:38
Delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Defa Crédito: Kaique Dias
A Polícia Civil está de olho em golpes do falso anúncio de carros feitos através da internet no Espírito Santo. Só nos últimos dois meses, a Delegacia de Defraudações e Falsificações do Estado desmantelou duas quadrilhas que utilizavam sites de compra e venda para vender automóveis que, na verdade, não existem por um preço bem abaixo do valor do mercado. Onze pessoas que integravam esses grupos foram presas. A Polícia também investiga diversas outras ocorrências isoladas. Todos os dias, a delegacia recebe pelo menos uma denúncia desse tipo de golpe.
Polícia investiga golpes do falso anúncio de carro na internet no ES
A delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da delegacia de Defraudações, relata como funciona o esquema, que geralmente utiliza site de anúncios na internet. Os estelionatários informam que o veículo "fantasma" está fora do Estado, mas que pode ser entregue sem custos adicionais, mostrando fotos e vídeos de carros que são de outras pessoas. Para pressionar o comprador a fechar o negócio, alegam que estão recebendo propostas de outros interessados
"O criminoso aproveita para pedir um sinal de depósito para garantir o carro. A pessoa não confere se aquele carro existe, se quem está vendendo é o real proprietário, e acaba depositando esse sinal que é de mil a R$ 2 mil", explica.
DEPÓSITOS
Há também casos em que a vítima é o próprio vendedor do automóvel usado: quem está anunciando o carro acaba entregando o veículo após receber um comprovante de depósito bancário falsificado."Tem muitas pessoas ficando com um prejuízo grande. São veículos caros, no valor de até R$ 200 mil", destaca a delegada.
O preço mais barato e o caminho mais fácil para comprar um carro usado, oferecido por esses anúncios, levam muitos clientes a abandonarem as revendedoras, como reclama o presidente da  Associação de Revendedores Independentes de Veículos do ES, Paulo Sepulcre.  "O cliente que vai adquirir um automóvel usado e vê esses anúncios irregulares com um preço bom, ele para de ir na nossa empresa. Muitas vezes, temos que dar um desconto em função de um carro anunciado que não existe para não deixar o cliente sair".
Por nota, a OLX, site que geralmente é usado pelos golpistas, afirmou que a atividade da empresa consiste apenas na disponibilização de espaço para anúncio e que toda a negociação é realizada fora do ambiente do site, sem a intermediação da companhia. O site destacou que a prática criminosa vai contra as regras da OLX. A Polícia orienta que os compradores priorizem lojas físicas, com endereço e telefone fixos, e que tenham cuidado na verificação dos documentos do carro, já que a receptação de veículo roubado também é crime e pode dar até 4 anos de prisão.

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