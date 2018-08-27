Delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Defa Crédito: Kaique Dias

A Polícia Civil está de olho em golpes do falso anúncio de carros feitos através da internet no Espírito Santo. Só nos últimos dois meses, a Delegacia de Defraudações e Falsificações do Estado desmantelou duas quadrilhas que utilizavam sites de compra e venda para vender automóveis que, na verdade, não existem por um preço bem abaixo do valor do mercado. Onze pessoas que integravam esses grupos foram presas. A Polícia também investiga diversas outras ocorrências isoladas. Todos os dias, a delegacia recebe pelo menos uma denúncia desse tipo de golpe.

Your browser does not support the audio element. Polícia investiga golpes do falso anúncio de carro na internet no ES

A delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da delegacia de Defraudações, relata como funciona o esquema, que geralmente utiliza site de anúncios na internet. Os estelionatários informam que o veículo "fantasma" está fora do Estado, mas que pode ser entregue sem custos adicionais, mostrando fotos e vídeos de carros que são de outras pessoas. Para pressionar o comprador a fechar o negócio, alegam que estão recebendo propostas de outros interessados

"O criminoso aproveita para pedir um sinal de depósito para garantir o carro. A pessoa não confere se aquele carro existe, se quem está vendendo é o real proprietário, e acaba depositando esse sinal que é de mil a R$ 2 mil", explica.

DEPÓSITOS

Há também casos em que a vítima é o próprio vendedor do automóvel usado: quem está anunciando o carro acaba entregando o veículo após receber um comprovante de depósito bancário falsificado."Tem muitas pessoas ficando com um prejuízo grande. São veículos caros, no valor de até R$ 200 mil", destaca a delegada.

O preço mais barato e o caminho mais fácil para comprar um carro usado, oferecido por esses anúncios, levam muitos clientes a abandonarem as revendedoras, como reclama o presidente da Associação de Revendedores Independentes de Veículos do ES, Paulo Sepulcre. "O cliente que vai adquirir um automóvel usado e vê esses anúncios irregulares com um preço bom, ele para de ir na nossa empresa. Muitas vezes, temos que dar um desconto em função de um carro anunciado que não existe para não deixar o cliente sair".